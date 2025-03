Novetat important de Banco Santander: milions de clients desitgen tenir-lo aviat

Banco Santander i Amazon han unit forces per llançar la targeta de crèdit Amazon Visa a Àustria. Una notícia que ha generat gran expectació entre milions de clients que esperen la seva arribada a altres països, incloent Espanya. Aquesta targeta, emesa per Zinia, la plataforma de finançament al consum de Santander, ofereix múltiples beneficis sense necessitat d'obrir un nou compte bancari.

Banco Santander llança la targeta Amazon Visa: tots aquests beneficis

La targeta Amazon Visa es destaca per no tenir quota anual i per recompensar els usuaris per les seves compres. En utilitzar-la a Amazon.de, els clients obtenen un 1% de devolució en punts, mentre que en altres comerços reben un 0,5%.

Els membres d'Amazon Prime gaudeixen d'avantatges addicionals, acumulant un 2% en esdeveniments especials com el Prime Day. A més, en donar-se d'alta, els membres Prime reben una bonificació de 15 euros, i els no Prime, 10 euros.

Ramón Billordo, director general de Zinia, va expressar la seva satisfacció amb aquest llançament. "Seguim ampliant el negoci de Zinia, la nostra plataforma digital de finançament al consum. Puc confirmar que la targeta Visa Amazon ja està disponible per als residents austríacs".

"Estem encantats de col·laborar una vegada més amb una marca mundialment reconeguda com Amazon. I volem continuar oferint experiències bancàries alternatives per a les necessitats de compra dels clients".

Podria arribar l'Amazon Visa de Santander a Espanya? Estate atent

Encara que no hi ha una data oficial per al llançament de la targeta Amazon Visa a Espanya, l'èxit a Àustria i Alemanya podria accelerar la seva implementació en altres mercats europeus. Els clients espanyols de Banco Santander estan atents a futures novetats i esperen que aquesta targeta estigui disponible pròximament al país.

La introducció de la targeta Amazon Visa a Àustria ha generat interès entre els clients espanyols de Banco Santander. La possibilitat d'acumular recompenses en compres diàries i l'absència de quota anual són atractius significatius. A més, la integració amb Zinia permetria un finançament flexible i adaptat a les necessitats dels usuaris, la qual cosa podria impulsar la seva adopció al nostre país.

La col·laboració entre Santander i Amazon per llançar la targeta Amazon Visa representa una estratègia que combina serveis financers i comerç electrònic. Els beneficis associats, especialment per als membres d'Amazon Prime, i la facilitat d'ús a través de la plataforma Zinia, podrien convertir-la en una opció atractiva per als clients espanyols.