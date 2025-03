Bones notícies de Banco Santander als clients que usen targeta: és una bogeria

Banco Santander ha llançat una emocionant promoció per als seus clients que utilitzen la targeta de crèdit Santander Mastercard. L'entitat ofereix l'oportunitat de guanyar 2 packs VIP dobles per assistir a la final de la UEFA Champions League 2025 a Munic. Aquesta iniciativa busca premiar la fidelitat dels seus usuaris i brindar-los experiències úniques.

Banco Santander tira la casa per la finestra: ull al sorteig per viure la final de la Champions

Per participar en aquest sorteig exclusiu, els clients han de complir amb una condició principal: utilitzar la seva targeta de crèdit Santander Mastercard en compres. Cada transacció realitzada amb la targeta durant el període promocional incrementa les possibilitats de guanyar. No és necessari registrar-se prèviament; totes les compres es comptabilitzen automàticament per al sorteig.

Per cada compra efectuada amb la targeta de crèdit Santander Mastercard, el client obté una participació en el sorteig. No hi ha un import mínim establert per a les transaccions; qualsevol compra suma oportunitats. A més, en utilitzar la targeta en comerços afiliats al programa "Santander Premia", es poden acumular participacions addicionals, cosa que augmenta les probabilitats de ser un dels guanyadors.

Data del sorteig i de la final: Banco Santander ho aclareix

El sorteig es durà a terme el 15 d'abril de 2025, i els guanyadors seran notificats a través dels canals oficials del banc. La final de la UEFA Champions League està programada per al 31 de maig de 2025 a l'estadi Allianz Arena de Munic, Alemanya.

Els afortunats guanyadors gaudiran d'una experiència VIP en aquest esdeveniment esportiu de renom mundial. A més de la possibilitat de participar en aquest sorteig, la targeta de crèdit Santander Mastercard ofereix múltiples beneficis als seus usuaris:

Programa "Santander Premia": Els clients acumulen punts per cada compra realitzada, que després poden bescanviar per productes, viatges o experiències exclusives.

Seguretat en compres: La targeta compta amb tecnologia de xip i PIN, brindant major protecció en cada transacció.

Promocions exclusives: Accés a descomptes i ofertes especials en establiments aliats, tant a nivell nacional com internacional.

Facilitats de pagament: Opcions de finançament i plans de pagament flexibles que s'adapten a les necessitats de cada client.

Aquesta promoció de Banco Santander representa una oportunitat única per als amants del futbol i clients de l'entitat. En utilitzar la targeta de crèdit Santander Mastercard en les seves compres diàries, no només gaudeixen dels beneficis habituals. També participen automàticament en el sorteig d'una experiència VIP en la final de la UEFA Champions League 2025.