Novetat d'última hora de BBVA: ja és oficial, milions de clients estan de sort

BBVA ha anunciat una important novetat en la seva estratègia d'innovació: la implementació d'intel·ligència artificial (IA) per millorar els seus serveis i processos interns. Aquesta iniciativa beneficiarà milions de clients i reforçarà la posició del banc en el sector financer.​

BBVA i la seva aposta per la IA: avantatges de l'estratègia de governança de dades

L'entitat financera ha establert una col·laboració amb OpenAI, creadora de ChatGPT, per integrar eines d'IA generativa en les seves operacions. Aquesta aliança permetrà a BBVA automatitzar tasques, millorar la productivitat i fomentar la innovació en la creació de contingut i processament d'informació. ​

La governança de dades és essencial per gestionar i protegir la informació de manera eficient i BBVA ha creat la Unitat d'Analytics Transformation, agrupant més de 2.500 experts en dades i ciència de dades. Aquesta unitat se centra en desenvolupar solucions analítiques avançades i en aplicar IA predictiva i generativa, millorant la presa de decisions i oferint serveis personalitzats als clients. ​

Implementació i seguretat de la IA a BBVA

La integració d'IA es realitza de forma escalonada, començant amb 3.000 llicències de ChatGPT Enterprise per a empleats a Espanya, amb plans d'expansió a altres països. La versió empresarial de ChatGPT garanteix alts nivells de seguretat i privacitat, assegurant que la informació sensible estigui protegida.

A més, BBVA utilitza els serveis d'Amazon Web Services (AWS) per establir una plataforma de dades global. Millorant l'eficiència operativa i la col·laboració entre diferents àrees del banc.

Els clients notaran millores en la personalització dels serveis, amb recomanacions adaptades a les seves necessitats i una atenció més eficient. La implementació d'IA permetrà al banc anticipar-se a les necessitats dels clients, oferint solucions proactives i millorant l'experiència general.​

Així reaccionen els responsables de BBVA: enorme satisfacció

Ricardo Martín Manjón, responsable global de Data a BBVA, va destacar que aquesta transformació busca alinear els avenços en analítica avançada i IA amb objectius estratègics. Es va referir a millorar l'eficiència operativa i acompanyar els clients en la seva salut financera.

Per la seva banda, Elena Alfaro, responsable d'Adopció d'IA, va emfatitzar que l'objectiu és augmentar les capacitats dels empleats. Ho faran transformant la manera com treballen i potenciant la seva productivitat.

Així les coses, l'aposta de BBVA per la intel·ligència artificial i una sòlida estratègia de governança de dades portarà múltiples beneficis tant per al banc com per als seus clients. Es millorarà l'eficiència, seguretat i personalització dels serveis oferts.