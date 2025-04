Confirmat: BBVA surt al rescat de milers de clients, fes-ho ja sense falta

Oblidar el PIN de la teva targeta BBVA pot generar intranquil·litat, però l'entitat ofereix solucions ràpides i senzilles per ajudar-te. Aquí, t'expliquem les opcions disponibles i alguns consells clau per evitar aquest problema en el futur.

BBVA tranquil·litza els seus clients: què fer per recuperar el PIN de la teva targeta

A través de l'app BBVA, accedeix a l'aplicació. Inicia sessió a l'app BBVA des del teu dispositiu mòbil, selecciona la teva targeta i dirigeix-te a la secció de targetes i tria la que necessites.

Consulta el PIN, prem a "Mostrar més" i després a "Consultar PIN". Per seguretat, se't demanarà una clau que rebràs per SMS o utilitzaràs Face ID per identificar-te.

Si ho fas en una oficina BBVA, acudeix amb la teva targeta i un document d'identificació vàlid (DNI, passaport o targeta de resident). A caixa, sol·licita la recuperació del PIN, et proporcionaran una clau d'un ús que hauràs d'introduir en un caixer per establir-ne un de nou.

A través de la banca en línia, accedeix al web de BBVA i inicia sessió a la teva àrea privada. Tria la targeta corresponent i fes clic a "Vull", després a "Consultar PIN" i introdueix la clau enviada per SMS per visualitzar el teu PIN durant uns segons.

Altres problemes amb la teva targeta que BBVA soluciona

BBVA ofereix diverses facilitats per resoldre inconvenients relacionats amb les teves targetes, com el bloqueig i desbloqueig de targetes. Si perds o et roben la teva targeta, pots bloquejar-la temporalment des de l'app o la banca en línia i un cop localitzada, pots desbloquejar-la fàcilment.

Si desitges canviar el teu PIN per seguretat o perquè és difícil de recordar, pots fer-ho des de l'app BBVA o en un caixer. I en rebre una nova targeta, pots activar-la ràpidament a través de l'app o en un caixer BBVA.

Consells per recordar el teu PIN i evitar oblits

L'eficiència és clau per a BBVA. La recuperació del PIN a través de l'app o la banca en línia és gairebé immediata. Permetent-te continuar amb les teves operacions sense demores.

Si prefereixes acudir a una oficina, el procés és àgil i el personal està preparat per assistir-te ràpidament. Per evitar la intranquil·litat d'oblidar el teu PIN, considera aquests tips clau: