La novetat de Banco Santander que encanta a aquests clients: ho demanaven fa molt temps

La costa de gener és una realitat per a moltes famílies. Després de les despeses de les festes, és comú enfrontar dificultats econòmiques a l'inici de l'any. Per alleujar aquesta situació, Banco Santander ha llançat un servei que està encantant a milions de clients: Efectivo al Instante.

Efectivo al Instante és una funcionalitat que permet als clients de Banco Santander traspassar diners de la seva targeta de crèdit al seu compte corrent de forma immediata.

Aquest servei està disponible a partir de 100 euros i es pot utilitzar tantes vegades com es necessiti, sempre que es respecti el límit disponible de la targeta de crèdit. En menys d'un minut, els diners estaran disponibles al teu compte corrent.

El procés és més senzill del que penses. Amb tot, aquest traspàs es pot fer a través de l'App Santander o la Banca Online:

Selecciona la targeta: A l'App Santander, tria la targeta de crèdit des de la qual desitges traspassar saldo i prem "Efectivo al Instante".

Indica l'import: Decideix la quantitat que vols transferir al teu compte i prem "Continuar".

Confirma les dades: Verifica que la informació sigui correcta i fes clic a "Continuar".

Autenticació: Se't sol·licitaran 4 posicions de la teva clau de signatura. Després, rebràs un SMS amb una clau que hauràs d'introduir per confirmar l'operació.

Banco Santander ofereix un 50% de descompte en els interessos del traspàs

És important tenir en compte que en traspassar diners de la teva targeta de crèdit al teu compte, s'apliquen interessos. Banco Santander especifica que concedeix un 50% de descompte en aquest traspàs de diners si el fracciones 4 mesos o més.

A més, és possible que existeixin promocions temporals que ofereixin una rebaixa en els interessos. Per això, estar atent a les comunicacions del banc pot ser beneficiós. Entre els avantatges d'Efectivo al Instante hi ha que els diners es transfereixen en menys d'un minut, ideal per afrontar despeses imprevistes.

Alhora, pots realitzar l'operació des de l'App Santander o la Banca Online, sense necessitat d'acudir a una sucursal. I està disponible a partir de 100 euros i tantes vegades com ho necessitis, segons el límit de la teva targeta.

Efectivo al Instante de Banco Santander es presenta com una solució pràctica per a aquells que necessiten liquiditat immediata durant la costa de gener. No obstant això, és fonamental estar informat sobre els interessos aplicables i utilitzar aquest servei de manera responsable per evitar un endeutament innecessari. Per a més detalls, pots visitar la pàgina oficial del banc.