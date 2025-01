Milers d'espanyols aplaudeixen l'últim avís d'Hisenda: era molt necessari

Hisenda ha donat una gran notícia que afecta els propietaris d'animals. I especialment aquells que tenen mascotes i estan vinculats al món dels negocis.

En els últims mesos, molts es van preguntar si, després de l'entrada en vigor de la Llei de Benestar Animal, seria possible desgravar algunes despeses. Com per exemple les assegurances de responsabilitat civil o els costos veterinaris. No obstant això, l'Agència Tributària ha aclarit que això no serà possible fer-ho de manera general per als propietaris de mascotes.

La Llei de Benestar Animal va introduir l'obligatorietat de contractar una assegurança de responsabilitat civil per als propietaris d'animals. Això va generar expectatives entre moltes persones, ja que molts van pensar que podrien desgravar-se aquesta despesa. Però Hisenda no ho contempla.

Hisenda confirma que alguns sí tindran beneficis

Els propietaris de mascotes no podran desgravar les despeses veterinaries ni l'assegurança de responsabilitat civil. Però Hisenda ha establert una excepció molt rellevant per a certs autònoms. Aquesta excepció permet que les despeses veterinaries siguin deduïbles si estan directament relacionades amb l'activitat econòmica que desenvolupa l'autònom.

Perquè aquestes despeses siguin deduïbles, han de complir amb certes condicions:

- Vinculació amb l'activitat econòmica. Les despeses veterinaries han d'estar directament relacionades amb el negoci o activitat econòmica de l'autònom. Això beneficiarà, per exemple, ramaders, agricultors o persones que treballin amb cavalls o bous.

- Factura de les despeses. Perquè la despesa sigui vàlida, ha de comptar amb una factura que demostri l'atenció veterinària rebuda per l'animal. Aquesta factura ha d'estar correctament emesa, amb tots els detalls necessaris per ser validada per Hisenda.

- Registre en la comptabilitat: A més, és essencial que aquestes despeses estiguin registrades correctament en la comptabilitat de l'autònom.

Qui es pot beneficiar d'aquesta deducció d'Hisenda?

Els autònoms que treballen en sectors relacionats amb animals poden beneficiar-se d'aquesta deducció. Això sí, sempre que les despeses veterinaries siguin necessàries per a la seva activitat.

Entre ells hi ha els ramaders que necessitin atenció veterinària per als seus animals, com vaques, ovelles o cavalls. També els autònoms dedicats a l'agricultura que utilitzin animals en el seu treball, com bous per a llaurar o cavalls per a tasques rurals.

Qualsevol autònom que utilitzi animals per a la seva activitat econòmica (per exemple, guies de cavalls o empreses de transport d'animals) podrà aprofitar aquesta deducció. Ha de poder demostrar que les despeses veterinaries són imprescindibles per a la seva activitat.

Si tens dubtes sobre com aplicar aquesta deducció en el teu cas particular, et recomanem consultar amb un assessor fiscal. Així et podràs assegurar que tot estigui en regla i aprofitar al màxim els avantatges fiscals que Hisenda té per als autònoms amb animals.