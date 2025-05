L'últim de Banco Santander dona un impuls a aquests espanyols: oportunitat d'or

Banco Santander, en col·laboració amb la Fundació Universia, ha llançat una nova iniciativa d'ajuda a la formació destinada a professionals amb discapacitat. Aquest programa té com a objectiu millorar les oportunitats laborals d'aquest col·lectiu a Espanya.

Es tracta d'un Curs de Desenvolupament Professional dirigit a persones amb discapacitat que comptin amb almenys dos anys d'experiència laboral. El programa ofereix formació especialitzada i sessions de coaching individual per potenciar les habilitats i competències dels participants. Facilitant així el seu creixement professional i el seu accés a noves oportunitats en el mercat laboral.

Banco Santander fa un gest als professionals amb discapacitat: entera't de tot

El curs es desenvoluparà a través de la plataforma Santander Open Academy, una iniciativa de Banco Santander que ofereix una àmplia gamma de cursos i beques gratuïtes. Per participar, els interessats han d'inscriure's al web de Santander Open Academy abans del 10 de setembre de 2025.

El programa està dirigit a professionals amb discapacitat reconeguda que tinguin almenys dos anys d'experiència laboral. Aquesta iniciativa busca donar suport a aquells que, malgrat comptar amb experiència, enfronten barreres addicionals en el seu desenvolupament professional a causa de la seva discapacitat.

Compromís de Banco Santander i Fundació Universia: segueixen apostant per això

Banco Santander i Fundació Universia han demostrat un compromís continu amb la inclusió i l'equitat en l'àmbit laboral. Des de la seva creació, la Fundació Universia ha invertit més de 15 milions d'euros i ha concedit més de 3.400 beques a estudiants amb discapacitat.

Aquestes accions reflecteixen l'esforç conjunt per promoure la igualtat d'oportunitats i el talent divers com a motors d'innovació i excel·lència. Els interessats a participar en aquest programa han de registrar-se a la plataforma Santander Open Academy i completar el procés d'inscripció abans de la data límit.

És important destacar que no és necessari ser client de Banco Santander per accedir a aquesta oportunitat. Aquesta iniciativa representa una oportunitat d'or per a professionals amb discapacitat que busquen avançar en les seves carreres i superar les barreres que encara existeixen en el mercat laboral. Amb el suport de Banco Santander i Fundació Universia, aquest programa es posiciona com un pas significatiu cap a una societat més inclusiva i equitativa.