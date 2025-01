Ni Grifols, ni BonÀrea: esta es la empresa que más factura en Cataluña

Cataluña es sede de muchas empresas. Su éxito no solo va en aumento, sino que se consolida año tras año. Un ejemplo es la de una de las firmas automovilísticas más conocidas del país, la cual, además, se postula como la que más factura en la región.

Se trata de Seat, con sede en Martorell, que ha reafirmado su posición como la empresa que más factura en Cataluña. Con ingresos anuales que alcanzan los 10.934 millones de euros. Según datos revelados por Acció a VIA Empresa, la compañía representa un impacto significativo en la economía regional, contribuyendo al 4% del PIB catalán y al 3% de las exportaciones totales de España.

Fundada en 1950 como Sociedad Española de Automóviles de Turismo, Seat ha estado profundamente vinculada al desarrollo económico y social de Cataluña y España. Su modelo más icónico, el Seat 600, marcó un antes y un después en la movilidad de las familias españolas durante los primeros años. Promovió el auge de los viajes de verano y transformó el sector en el país.

La evolución de Seat hasta el éxito de hoy en día

Con el tiempo, Seat ha evolucionado hasta convertirse en una de las empresas más influyentes de Europa. Actualmente, lidera iniciativas en innovación y sostenibilidad. Además, apuesta por la electrificación como su eje estratégico, al tiempo que impulsa la marca Cupra, cuya aceptación en el mercado ha sido excepcional.

Cupra representa ya el 40% de las ventas totales de Seat, consolidándose como un motor de crecimiento clave. La planta de Martorell, considerada la más grande de España, simboliza la magnitud de Seat. Con 12.000 trabajadores y una capacidad de producción de 480.000 vehículos al año, se extiende sobre una superficie equivalente a 400 campos de fútbol.

Desde este recinto, Seat exporta 45 modelos a más de 70 países, demostrando su alcance global. El éxito reciente de Seat no solo se refleja en las cifras de ventas, sino también en el reconocimiento hacia sus empleados. Tras cerrar 2022 con beneficios, Seat otorgó una paga extra de 1.559 euros a sus trabajadores.

Una empresa con futuro

El liderazgo de Seat no se limita únicamente a su facturación, sino que también engloba su papel como embajadora de la innovación y la sostenibilidad en el sector. Con su firme apuesta por la movilidad eléctrica y el desarrollo de tecnologías avanzadas, la empresa se perfila como un actor clave en la transición hacia el futuro. Seat no solo es una de las empresas más reconocidas de Cataluña, sino también un pilar fundamental en la economía de la región.

Asimismo, nadie duda que es un emblema de la industria española en el ámbito internacional. Después de saber todo esto, no sorprende saber que su éxito no tiene, de momento, fin. Y se corrobora al saber qué es rara la familia que no tiene o ha tenido un Seat en su garaje.