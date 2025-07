Eufòria màxima entre els clients de BBVA: ho han dit fa poques hores i ho canvia tot

L'eufòria entre els clients de BBVA no para de créixer. En les últimes hores, s'ha desvetllat una gran novetat a la seva nova app, una funcionalitat que està generant un autèntic canvi radical en la manera de gestionar les finances.

És una novetat que ve acompanyada d'IA i d'un coach financer revolucionari. I els usuaris estan encantats. La sensació és que, amb un clic, ara l'aplicació de BBVA pot ajudar-te a estalviar, organitzar els teus comptes i millorar els teus hàbits financers.

BBVA provoca l'aplaudiment unànime dels seus clients: arriba el coach financer amb IA

Es tracta d'un coach financer amb IA, integrat a l'app des de la seva pantalla principal. Només accedir, pots veure el teu diagnòstic: què pots estalviar, en què gastes, si tens deutes i quants mesos de coixí financer tens.

A partir d'aquí, tries una meta: gastar menys, estalviar per a un imprevist o planificar una compra. El coach IA et proposa plans personalitzats, et suggereix formes de reduir les “despeses formiga” i et motiva amb recordatoris i insígnies.

Així, a poc a poc, la teva salut financera millora de manera tangible. Aquest avanç no és una simple millora: és un pas endavant de BBVA en la seva estratègia tecnològica.

Sense complicacions i incentiva bons hàbits

L'entitat ha llançat una app completament renovada, sis vegades més ràpida, personalitzable segons els teus hàbits, amb accés directe a Bizum i targetes. També amb mode discret per evitar mirades indiscretes, i un assistent virtual (‘Blue’) millorat amb ChatGPT. Però el més cridaner és el nou coach financer amb IA, una autèntica revolució que acompanya el client a cada pas cap als seus objectius.

És fàcil d'utilitzar, sense complicacions i incentiva bons hàbits. Si apartes part de la teva nòmina o pensió en estalvi, BBVA et posa una bonificació especial del 6 %. Fins a 20 € al mes durant tres mesos, sense compromisos.

Un canvi que ha generat satisfacció entre els clients de BBVA

A més, combina tecnologia, personalització i beneficis reals: si no arribes a final de mes, BBVA cobreix descoberts de fins a 300 € i t'avança rebuts perquè no t'emportis sorpreses.

A BBVA estan molt satisfets amb aquesta millora. Onur Genç, conseller delegat, ha dit que 2025 marca un “nou cicle estratègic” basat a posar el client al centre de tot. La seva declaració és clara: la nova app és “un clar exemple” d'aquesta aposta.

Des de l'entitat destaquen que la intel·ligència artificial i la personalització són clau. L'app aprèn dels teus hàbits, organitza el que fas més, i et mostra el que necessites just quan ho necessites.