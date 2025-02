Hisenda facilita la vida a molts: així de ràpid i ho tindràs per sempre

Hisenda ha deixat clar que el Certificat Digital és una eina essencial que permet realitzar tràmits amb l'Administració de manera segura i eficient. Està emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre i garanteix la identitat d'una persona a internet. Facilitant gestions com la presentació de la declaració de la renda, consultes de vida laboral o tràmits municipals.

Hisenda esvaeix dubtes: per què és clau tenir el Certificat Digital al mòbil

Comptar amb el Certificat Digital al teu smartphone ofereix múltiples avantatges. Permet realitzar gestions des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, sense necessitat d'accedir a un ordinador.

Evita desplaçaments i esperes, ja que molts tràmits es poden completar en línia de forma ràpida. A més, garanteix que les teves dades personals es transmeten de manera segura, protegint la teva informació.

Passos per descarregar el Certificat Digital

La FNMT ha simplificat el procés per obtenir el Certificat Digital directament en dispositius mòbils. Accedeix a la botiga d'aplicacions (App Store per a iOS o Google Play Store per a Android) i busca l'app de la FNMT.

Obre l'aplicació i segueix les instruccions per sol·licitar el Certificat Digital. Hauràs de proporcionar el teu DNI i altres dades personals. Tens tres opcions per acreditar la teva identitat.

Grava un vídeo seguint les indicacions de l'app per 2,99 euros més impostos, acudeix a una oficina de registre per verificar la teva identitat. I si disposes d'un DNIe amb certificats vigents i coneixes el teu PIN, pots utilitzar-lo per obtenir el certificat sense desplaçar-te.

Un cop acreditada la teva identitat, podràs descarregar i instal·lar el Certificat Digital directament al teu smartphone a través de l'aplicació. És important destacar que, si ja disposes d'un Certificat en un altre dispositiu i sol·licites un de nou mitjançant l'app,l'anterior es revocarà automàticament. I és que només es permet un certificat per persona.

Opinions dels usuaris

Molts ciutadans que han descarregat el Certificat Digital als seus smartphones destaquen la facilitat i rapidesa del procés. Valoren positivament la possibilitat de realitzar tràmits sense necessitat d'un ordinador i la seguretat que ofereix en la gestió de les seves dades personals.

A més, l'opció de vídeo identificació ha estat ben rebuda per aquells que prefereixen evitar desplaçaments. Hisenda t'ofereix igualment aquests consells sobre el famós certificat.