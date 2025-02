Avís important d'Hisenda a aquests espanyols: hauràs de gratar-te la butxaca

La inversió en or ha guanyat popularitat a Espanya com una estratègia per protegir el patrimoni i diversificar les inversions. Tanmateix, és crucial entendre les implicacions fiscals que comporta aquest tipus d'inversió per evitar sorpreses desagradables amb Hisenda.

Hisenda ens ho deixa clar si invertim en or: pren nota

Hisenda estableix que les operacions amb or d'inversió estan, en general, exemptes de pagar l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Segons l'Agència Tributària, es considera "or d'inversió" als lingots o làmines d'or amb una puresa igual o superior al 99,5%. També a les monedes d'or que compleixin certs requisits, com una puresa mínima del 90% i haver estat encunyades després de 1800.

Encara que la compra d'or d'inversió està exempta d'IVA, els guanys obtinguts per la seva venda sí que estan subjectes a tributació en l'IRPF. És a dir, si vens or i obtens un benefici, hauràs de declarar-lo com a guany patrimonial en la teva Declaració de la Renda.

Quant hem de tributar segons sigui el nostre guany?

Els guanys patrimonials derivats de la venda d'or s'integren en la base imposable de l'estalvi i tributen segons els següents trams establerts per la legislació vigent:

Fins a 6.000 euros de guany: tributen al 19%.

De 6.000,01 euros fins a 50.000 euros: tributen al 21%.

De 50.000,01 euros fins a 200.000 euros: tributen al 23%.

Més de 200.000 euros: tributen al 26%.

Per exemple, si obtens un guany de 30.000 euros per la venda d'or, els primers 6.000 euros tributaran al 19% i els 24.000 euros restants al 21%. A La Vanguardia, el professor de dret financer i tributari de la UOC, Benja Anglès, destaca que l'or és considerat un refugi segur en temps d'incertesa. Però assenyala que és fonamental tenir en compte les obligacions fiscals que implica la seva inversió.

Anglès exposa que desconèixer aquestes obligacions pot portar a sancions per part d'Hisenda. Per la qual cosa és essencial estar ben informat abans d'invertir en aquest metall preciós.

Consells vàlids per invertir en or

Si estàs considerant invertir en or, informa't sobre la fiscalitat. Abans d'invertir, comprèn les implicacions fiscals associades a la compra i venda d'or d'inversió. Compra a proveïdors acreditats, adquireix or únicament a venedors reconeguts i fiables per garantir l'autenticitat i puresa del metall.

Guarda les factures i certificats de compra, ja que seran necessaris per justificar la procedència i el valor de l'or en futures transaccions o davant requeriments d'Hisenda. Consulta amb assessors fiscals o financers especialitzats en inversions en metalls preciosos per prendre decisions informades i optimitzar la teva inversió.

Decideix on emmagatzemaràs el teu or, ja sigui en una caixa de seguretat bancària o en un altre lloc segur, per protegir la teva inversió. Invertir en or pot ser una estratègia efectiva per diversificar la teva cartera i protegir el teu patrimoni. Estigues al corrent de les obligacions fiscals i segueix les recomanacions adequades per evitar problemes amb Hisenda i maximitzar els beneficis de la teva inversió.