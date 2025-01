Canvi radical d'última hora d'Hisenda: no perdis detall si vas a fer això

Hisenda ha modificat recentment els requisits per presentar la declaració de la Renda. Aquest ajust afectarà milions de contribuents a Espanya. El seu objectiu és simplificar els tràmits i reduir les càrregues fiscals d'aquells amb menors ingressos.

S'eleva de 1.500 a 2.500 euros el límit dels rendiments íntegres del treball procedents d'un segon o més pagadors que obliguen a realitzar la declaració. Així es va aprovar en l'últim Consell de Ministres de l'any. Aquest canvi és important, ja que facilita la vida de moltes persones que tenen més d'un treball, però els ingressos dels quals no superen certs llindars.

Què implica aquest canvi de Hisenda?

Fins ara, qualsevol que tingués dos o més pagadors i rebés més de 1.500 euros d'ells havia de fer la declaració. No obstant això, amb aquesta modificació els contribuents que guanyin fins a 22.000 euros anuals i tinguin més d'un pagador, ja no estaran obligats a presentar-la. Sempre que els ingressos procedents del segon i següents pagadors no superin els 2.500 euros.

Aquest canvi té un clar objectiu. Reduir les obligacions fiscals de les persones amb ingressos baixos o mitjans i simplificar els tràmits per a aquells que treballen en diversos llocs. D'aquesta manera, es facilita la vida a milions de persones.

Un alleujament per als treballadors amb diversos treballs

El principal beneficiat d'aquesta nova mesura seran aquells que treballin a temps parcial o en diversos treballs. I a més els seus ingressos no superin els 22.000 euros anuals.

Aquesta mesura permetrà que moltes persones s'estalviïn temps, diners i esforç a l'hora de complir amb les seves obligacions fiscals. D'aquesta forma, Hisenda vol simplificar els tràmits i reduir l'estrès que implica complir amb la declaració de la Renda. Sobretot per a aquells que no tenen grans ingressos.

Des del Sindicat de Tècnics de Hisenda (GESTHA), la valoració d'aquest canvi és positiva, encara que amb certes reserves. Carlos Cruzado, president del sindicat, ha assenyalat que la mesura és positiva, però limitada. En les seves paraules, es tracta d'una "millora relativa, de poca quantia", ja que no implica "un canvi significatiu" en el sistema tributari.

Malgrat això, reconeix que qualsevol simplificació dels tràmits és un pas endavant.

Hisenda simplifica aquest tràmit

El canvi anunciat per Hisenda també té implicacions pel que fa a la facilitat de les gestions per a aquells que han de presentar la seva declaració de la Renda. Especialment aquells que tenen ingressos procedents de diverses fonts. En elevar el límit dels rendiments del treball de 1.500 a 2.500 euros es reduirà el nombre de contribuents obligats a realitzar la declaració.