BBVA ho posa en safata els seus clients el 2025: no pot ser més senzill

BBVA facilita als seus clients l'estalvi el 2025 amb tres eines clau: Compte Metes, Regles d'Estalvi Automàtic i Moviments Previstos en Compte. Aquestes funcionalitats, disponibles a la seva aplicació mòbil, permeten gestionar les finances de manera senzilla i efectiva.

BBVA vol que estalviïs més i millor el 2025: atent al Compte Metes

El Compte Metes és un compte d'estalvi sense comissions dissenyat per ajudar-te a assolir els teus objectius financers. Pots crear fins a cinc metes personalitzades, com estalviar per a un viatge, un curs o qualsevol propòsit que desitgis.

Aquest compte actua com una "guardiola" digital on pots ingressar diners des del teu compte principal, realitzar transferències des d'altres entitats o dipòsits en caixers BBVA. A més, pots retirar els teus estalvis en qualsevol moment sense cost addicional.

Regles d'estalvi automàtic

Les Regles d'Estalvi Automàtic et permeten programar transferències automàtiques des del teu compte principal al Compte Metes. Pots establir diferents regles, com destinar un percentatge de la teva nòmina, arrodonir l'import de les teves compres i estalviar la diferència, o transferir una quantitat fixa al final de cada mes.

Aquestes opcions faciliten l'estalvi sense que hagis de preocupar-te per fer-ho manualment. BBVA t'ajuda més que mai amb aquesta tasca d'estalviar que no sempre és senzilla.

Moviments previstos en compte

La funcionalitat de Moviments Previstos en Compte t'ofereix una visió anticipada dels teus ingressos i despeses futures, permetent-te planificar amb més precisió. Aquesta eina mostra els moviments previstos per als pròxims dos mesos, ajudant-te a evitar sorpreses i a gestionar el teu pressupost de manera més eficient.

Per què hauries d'utilitzar aquestes eines de BBVA?

Segons BBVA, els clients que utilitzen aquestes eines han incrementat els seus saldos en compte fins a un 11% més que aquells que no les usen. Això demostra que una gestió proactiva i automatitzada de les finances personals contribueix a una millor salut financera.

A més, l'automatització de l'estalvi redueix l'esforç i la disciplina necessaris per acumular fons. I és que les transferències es realitzen de forma automàtica segons les regles que estableixis. La possibilitat de visualitzar els teus moviments futurs et permet anticipar-te a possibles despeses i ajustar els teus hàbits de consum en conseqüència.

BBVA ofereix als seus clients eines pràctiques i fàcils d'usar per fomentar l'estalvi i la planificació financera. Són recursos valuosos que t'ajudaran a assolir els teus objectius econòmics de manera més eficient i sense complicacions.