Ni al banc, ni a casa: l'OCU llança un avís a tots els que tenen estalvis

L'OCU ha emès una alerta sobre la quantitat de diners que és recomanable mantenir en un compte bancari. Segons aquesta organització, és aconsellable no superar una xifra específica en el teu compte corrent per evitar possibles riscos i problemes financers.

L'OCU apunta que amb una quantitat equivalent a tres mensualitats es poden cobrir despeses fixes i domiciliacions. I tot, mantenint certa liquiditat per a imprevistos.

No és bo guardar molts diners en el teu compte bancari: l'OCU ho explica

Mantenir una quantitat excessiva de diners en un compte bancari pot comportar diversos inconvenients. Un saldo elevat pot atreure l'atenció de persones amb intencions fraudulentes, augmentant el risc de robatoris o estafes.

Els comptes corrents solen oferir interessos molt baixos. Deixar grans sumes de diners en elles significa perdre l'oportunitat d'obtenir rendiments més alts en altres productes financers.

A més, l'Agència Tributària pot considerar moviments inusuals en el teu compte com a indicis d'activitats sospitoses, la qual cosa podria derivar en investigacions o sancions.

Això podria ocórrer si superes la quantitat recomanada en el teu compte bancari

Si decideixes guardar més diners del que es recomana en el teu compte, podries enfrontar-te a investigacions per part de les autoritats. Moviments financers atípics poden cridar l'atenció d'organismes com l'Agència Tributària, que podria iniciar una investigació sobre l'origen dels fons.

En no diversificar els teus estalvis, deixes d'aprofitar productes financers que podrien oferir-te millors rendiments. Alhora, existeix una major exposició a riscos de seguretat. Un saldo elevat en el teu compte pot fer-te objectiu de delictes com el robatori o el frau.

Recomanacions per gestionar els teus diners de manera segura

Per evitar aquests problemes, és aconsellable diversificar els teus estalvis. Considera invertir en productes financers que s'adaptin a les teves necessitats i objectius, com dipòsits a termini, fons d'inversió o plans de pensions.

Mantenir un fons d'emergència és positiu. És recomanable tenir entre tres i sis mesos de despeses fixes en un compte d'estalvi separat per a imprevistos. I consultar amb un assessor financer pot ajudar-te a planificar i gestionar les teves finances de manera eficient, adaptant-se a la teva situació personal.

Així, encara que és important tenir diners disponibles en el teu compte bancari per a les teves necessitats diàries, és essencial no excedir la quantitat recomanada per evitar riscos. I així aprofitar al màxim els teus recursos financers.