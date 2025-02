Gerro d'aigua freda d'Hisenda a molts treballadors: aquest gest el pagaran caríssim

L'Agència Tributària ha intensificat la seva vigilància sobre els treballadors que reben part o la totalitat del seu salari en negre. Aquesta pràctica, encara que comuna en alguns sectors, és il·legal i pot comportar sancions severes. Hisenda ha emès un avís clar: aquells que no declarin tots els seus ingressos s'enfrontaran a multes que poden arribar fins al 150% de la quantitat no declarada.

Hisenda ho deixa clar: multes fins al 150% de l'IRPF

Cobrar en negre implica rebre ingressos que no es registren oficialment, evadint així el pagament d'impostos. Aquesta acció no només és il·legal, sinó que també perjudica el treballador en diversos aspectes.

En no declarar tots els ingressos, les cotitzacions a la Seguretat Social són menors. El que afecta negativament a futures prestacions com jubilació, atur o baixes per malaltia. Hisenda pot detectar discrepàncies entre els ingressos reals i els declarats, el que comporta multes significatives.

Sancions aplicables als treballadors

L'Agència Tributària classifica les infraccions en tres categories, segons la gravetat. Pren nota perquè no et sorprengui. A més de les multes, Hisenda pot exigir el pagament dels impostos deguts més els interessos corresponents.

Infraccions lleus: Si la quantitat no declarada no supera els 3.000 euros i no hi ha indicis d'ocultació, la multa pot ser de fins al 50% de la quantitat defraudada.

Infraccions greus: Per a quantitats superiors a 3.000 euros o quan es detecta intenció d'ocultar informació. La sanció oscil·la entre el 50% i el 100% del no declarat.

Infraccions molt greus: En casos de frau significatiu o ús de mètodes enganyosos, la multa pot arribar fins al 150% de la quantitat evadida.

Com detecta Hisenda aquestes irregularitats?

L'Agència Tributària ha implementat diversos mètodes per identificar ingressos no declarats. Els bancs estan obligats a informar sobre ingressos o retirades en efectiu que superin els 3.000 euros.

Compara entre el nivell de vida del contribuent i els ingressos declarats. Si es detecta un desajust notable, s'inicia una investigació. Hisenda empra sistemes informàtics que creuen dades per identificar possibles casos de frau.

Consells per evitar problemes amb Hisenda

Per no enfrontar-se a sancions i assegurar una situació fiscal regularitzada, es recomana el següent. I és que tots els seus ingressos, independentment del seu origen o import, estiguin correctament reflectits en la seva declaració de la renda.

Quan realitzi treballs per compte propi o serveis addicionals, emeti i conservi factures que recolzin els seus ingressos. Porti un control exhaustiu dels seus moviments financers. Incloent pagaments en efectiu i transferències bancàries.

Un assessor fiscal pot oferir orientació personalitzada i garantir el compliment de totes les obligacions. Encara que rebre pagaments en negre pugui semblar avantatjós a curt termini, les conseqüències poden ser devastadores.