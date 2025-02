Bogeria absoluta a Banco Santander: et lamentaràs si no ho aprofites com més aviat millor

Banco Santander ha llançat una promoció que ha deixat els seus clients encantats: la possibilitat d'obtenir un iPhone 16 per 0 euros al mes. Aquesta oferta ha estat rebuda amb entusiasme. I és que permet gaudir d'un dispositiu d'alta gamma sense cost mensual, sempre que es compleixin certs requisits.

Banco Santander prorroga la promoció de l'iPhone 16: veure per creure

Per beneficiar-se d'aquesta oferta, és necessari contractar un rènting de l'iPhone 16 de 128 GB durant 36 mesos. El cost mensual del rènting és de 24,99 euros. No obstant això, Banco Santander ofereix una bonificació mensual de 24,99 euros, la qual cosa redueix el cost efectiu a 0 euros mensuals.

Aquesta bonificació s'abona en el compte del client, sempre que es compleixin les condicions establertes. La promoció ha estat ampliada fins al 31 de març de 2025. Això significa que els clients interessats tenen més temps per aprofitar aquesta oportunitat i gaudir dels avantatges que ofereix.

Requisits per accedir a la promoció de l'iPhone 16

Per beneficiar-se de la bonificació mensual i obtenir l'iPhone 16 per 0 euros al mes, és necessari complir amb els següents requisits:

Domiciliar una nòmina o pensió d'almenys 1.200 euros mensuals.

Domiciliar dos rebuts mensuals en el compte del Banco Santander.

Activar Bizum en l'aplicació del banc.

Mantenir un saldo diari mínim de 1.000 euros en el compte o realitzar almenys un moviment mensual amb la targeta de crèdit associada.

És important destacar que, si la nòmina o pensió és superior a 2.500 euros mensuals, s'ofereix l'opció d'obtenir un iPhone 16 Pro en lloc de l'iPhone 16 estàndard.

Avantatges del rènting de Banco Santander a 0 euros

Optar pel rènting a 0 euros durant 36 mesos ofereix diversos avantatges, com l'accés a tecnologia d'última generació sense necessitat de realitzar un desemborsament inicial. També et dona flexibilitat per canviar de dispositiu en finalitzar el contracte, mantenint-se sempre actualitzat amb els últims models.

No tindràs preocupacions per la depreciació del dispositiu, ja que en finalitzar el rènting, es pot optar per retornar l'iPhone o adquirir-ne un de nou. A més, serveis addicionals com l'assegurança de danys sense franquícia, que cobreix robatori, caiguda i trencament de pantalla, brinda una major tranquil·litat a l'usuari.

Aquesta promoció de Banco Santander representa una excel·lent oportunitat per als clients que busquen gaudir d'un iPhone 16 sense cost mensual. I tot, complint amb uns requisits accessibles i aprofitant els avantatges del rènting.