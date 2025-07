Ningú dona crèdit a l’última bogeria del BBVA: 800 euros només per fer això

Obrir un Compte Online Sense Comissions de BBVA et permet accedir a tots els serveis bancaris essencials sense pagar ni un euro. A més, pots guanyar una bona quantitat de diners durant el primer any.

Aquesta oferta de l'entitat no té ni comissions de manteniment ni de targeta. A més, compta amb una promoció que recompensa el teu ús habitual: fer Bizum, pagar amb targeta, domiciliar rebuts i portar la teva nòmina.

Avantatges de BBVA: sense comissions ni lletra petita

Amb aquest compte de BBVA no es cobra per administració, manteniment, emissió de la targeta de dèbit Aqua ni per transferències online. Això vol dir que pots fer operacions diàries, com treure diners a caixers BBVA, enviar Bizum o pagar rebuts, totalment gratis

A més, està dissenyada per a nous clients de BBVA: no exigeix permanència ni condicions complexes. Pots obrir-la 100% online, en pocs minuts, sense necessitat d'anar a una oficina.

D'altra banda, aquest estiu BBVA ofereix fins a 760 euros en bonificacions distribuïdes en quatre apartats. Per aconseguir els diners, només has d'introduir el codi PLAN760 en donar-te d'alta abans del 30 de setembre de 2025.

Com aconseguir gairebé 760 euros amb BBVA

Si obres el compte i hi portes la nòmina o pensió, domiciliant com a mínim 800 euros al mes, BBVA permet guanyar fins a 400 euros l'any (33,33 al mes). A més, per domiciliar els teus rebuts de llum, gas, internet o telèfon, atorga fins a 120 euros l'any (10 al mes). D'altra banda, els pagaments amb la targeta de dèbit Aqua de BBVA sumen fins a 120 euros anuals (10 al mes).

A més, l'enviament de Bizum afegeix fins a 120 euros anuals (10 al mes). No hi ha obligació: si un mes no compleixes un requisit, no cobres aquesta part, però la pots recuperar quan ho facis. Les bonificacions són acumulables i es renoven mes a mes sense penalització per baixa vinculació.

Aquesta promoció és netament bruta i Hisenda reté un 19%, per la qual cosa el net aproximat és d'uns 615 euros l'any. A més, és exclusiva per a nous clients que no hagin estat titulars recentment a BBVA. Tanmateix, no exigeix vinculació extensa perquè tot està basat en el teu ús efectiu del compte, per la qual cosa és una de les més interessants del mercat.