Euforia absoluta entre los clientes de BBVA: no perderás más tiempo, así de fácil

Este 2025, BBVA trae una gran noticia que está generando sensación entre sus clientes. Todos ellos están encantados, y no es para menos: es un verdadero aplau­so a BBVA por poner en marcha algo tan útil y conveniente.

Desde hace unos meses, las transferencias al extranjero realizadas desde la web o la app del banco pasan a ser gratuitas, si pertenecen al ámbito SEPA, y se hacen de forma fácil y rápida. La nueva normativa europea obligó a los bancos a ofrecer transferencias inmediatas dentro de SEPA al mismo precio que las ordinarias.

BBVA piensa en sus clientes: atento a estas transferencias

Eso significa que si las transferencias ordinarias son gratis, las inmediatas también deben serlo. BBVA anunció que sus clientes particulares ya pueden hacer transferencias desde el móvil o el ordenador sin pagar un solo euro por ellas. La medida aplica desde el 9 de enero de 2025, según explican medios y el propio banco.

El sistema SEPA incluye a los países de la Unión Europea y otros como Islandia, Liechtenstein, Noruega, Mónaco, San Marino y Suiza. Así, si haces una transferencia a cualquier banco de esos países, funciona igual que dentro de España: gratuita, fácil y rápida.

Gran ventaja para quienes necesitan enviar dinero de forma urgente o regular

BBVA explica que desde su área privada o app puedes acceder en línea, ir a “Hacer una transferencia inmediata”, meter los datos del beneficiario, confirmar y recibir la operación prácticamente al instante. Esto supone una gran ventaja para quienes necesitan enviar dinero de forma urgente o regular. Ya no hay que esperar uno o dos días, ni preocuparse por comisiones escondidas.

Todo funciona con pasos sencillos, explicados en cada pantalla. Esa sensación de “todo facilidades” es justo lo que destaca en las opiniones de los clientes satisfechos, que no paran de compartir esta gran noticia.

BBVA no se queda parado: lo que viene

Además, BBVA está trabajando en más avances para seguir mejorando su plataforma digital. Aunque aún no hay detalles oficiales, se habla de opciones como transferencias programadas, alertas personalizadas y otras funciones que harán que seguir enviando dinero sea aún más intuitivo y cómodo.

La gente celebra que ahora todo es tan sencillo. Solo entras a la app, ejecutas tu operación en segundos, sin coste, y listo. Resulta natural pensar que muchos clientes aplauden la medida: un verdadero aplau­so a BBVA, que se adelanta y adopta la normativa europea para hacer la vida más sencilla a sus usuarios.