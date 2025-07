Demostrat: l'aposta definitiva de CaixaBank que deixa mitja Espanya de pedra

CaixaBank ha fet un pas ferm cap al futur i ha deixat clar que la seva gran aposta gira entorn de la transformació digital. La seva aplicació mòbil, utilitzada ja per milions de persones, s'està renovant amb un objectiu clar. Bàsicament, oferir una experiència d'usuari molt més moderna, ràpida i senzilla.

Aquest procés no només implica canvis en el disseny. També una profunda millora en la manera com els clients gestionen els seus diners des del mòbil.

Aquesta modernització busca que les operacions més habituals, com consultar moviments o fer transferències, siguin més intuïtives i fàcils de fer servir. A més, CaixaBank ha aconseguit posicionar-se com l'entitat financera líder en banca digital a Espanya. Compta amb més de 12 milions de clients i destaca pel que fa a l'ús de banca mòbil, gràcies a la seva exitosa App.

En el primer trimestre de 2025, el nombre d'adults que van començar a operar digitalment va créixer un 38%. També van augmentar les vendes digitals, amb un increment del 22%.

CaixaBank aposta de ple per la IA

Però el que realment ha deixat tothom sorprès és el paper que la Intel·ligència Artificial (IA) està prenent en aquesta evolució. CaixaBank està incorporant tecnologies d'IA generativa dins del seu Pla Estratègic 2025-2027. L'objectiu és clar: aprofitar tot el potencial de la IA per millorar el funcionament del banc.

El pla gira entorn de quatre grans eixos. D'una banda, augmentar l'agilitat i la capacitat comercial de les seves diferents àrees de negoci. D'altra banda, crear nous serveis que siguin innovadors i que simplifiquin encara més les gestions.

També es busca millorar l'eficiència interna mitjançant processos optimitzats. I finalment, reforçar tota la seva infraestructura tecnològica amb els nivells més alts de seguretat i resistència.

Dins d'aquest enfocament, CaixaBank ja està treballant en la renovació dels seus canals digitals. Però també en el desenvolupament de noves formes d'atenció al client recolzades directament per la Intel·ligència Artificial. Aquesta tecnologia, segons el mateix banc, serà cada cop més habitual en la vida diària de les persones.

CaixaBank no és nova en aquest terreny, des de 2014 ve explorant aplicacions de la IA en el sector financer. De fet, es posiciona com un dels bancs pioners a Espanya en aquest camp. Actualment, ja compta amb nombrosos serveis i projectes que integren aquesta tecnologia des de diverses perspectives, tant tècniques com ètiques.

Ús responsable i transparent

I precisament l'ètica és un punt clau per a l'entitat. CaixaBank s'ha compromès amb un ús responsable i transparent de la Intel·ligència Artificial. Ha establert principis que garanteixen que aquesta tecnologia s'apliqui de manera justa i alineada amb els valors del grup.

L'entitat demostra que està més preparada que mai per liderar la banca digital del demà. La Intel·ligència Artificial serà la seva gran aliada en aquest camí. Sens dubte, marcarà un abans i un després en la manera de fer banca a Espanya.