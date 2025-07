Bones notícies des de BBVA: els seus clients aplaudeixen la novetat que et facilita la vida

Des de BBVA han tornat a facilitar la vida dels seus clients amb el llançament d'una nova eina. En aquesta ocasió, l'entitat s'ha dedicat a simplificar una de les gestions més freqüents i necessàries: el pagament automàtic de rebuts.

BBVA ha incorporat a la seva app una opció anomenada Pagament Automàtic, pensada perquè els usuaris programin el pagament de serveis (llum, aigua, Internet, telefonia…) de manera 100% digital i automàtica. Conèixer com funciona és vital per portar al dia les teves finances.

Avantatges d'aquesta nova eina de BBVA

Un dels grans avantatges d'aquesta funció de BBVA és l'estalvi de temps que ofereix. Un cop programat, el pagament es fa sol i no cal accedir cada mes a l'app. A més, es pot establir un límit màxim; si el deute supera aquesta quantitat, l'operació no es fa i s'envia un avís.

En automatitzar el pagament, s'assegura el compliment d'obligacions financeres, evitant penalitzacions. Segons Pablo Cervera, director de Solucions per a Empreses, aquesta eina potenciarà les operacions digitals en un 50%, reforçant els canals digitals de BBVA.

Amb això, el banc vol que els clients evitin talls de serveis o càrrecs per retard, ja que podran programar els pagaments periòdics sense haver-ho de fer manualment cada mes. Així, et facilites la vida i t'oblides de fer pagaments mensuals.

Com activar el Pagament Automàtic de BBVA

Per activar aquesta eina, fes un pagament de servei des de l'app de BBVA i, en acabar, prem el botó “Pagament Automàtic”. Després, tria el compte o targeta des d'on es descomptarà el pagament. Pots afegir un altre mètode si no hi ha fons suficients.

A continuació, defineix la quantitat màxima, així, si el rebut és més gran, el pagament no es farà i rebràs un avís de BBVA. Per acabar, accepta els termes i condicions i confirma l'afiliació. Repeteix aquest procés per a cada rebut que vulguis automatitzar.

Aquest camí és senzill i només cal fer-lo un cop per servei. Un cop activat, tot queda programat i controlat. L'evolució de l'app de BBVA, ja reforçada amb IA per a personalització i estalvi, ara suma aquesta opció que aporta comoditat, control i seguretat.