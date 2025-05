Confirmat: BBVA no es pren amb ximpleries, si et passes de la ratlla posa't en el pitjor

BBVA ha llançat un avís clar i directe a tots els seus clients: si el teu compte entra en números vermells, més val que actuïs ràpid. El banc no permet que aquesta situació s'allargui, i si no fas res a temps, les conseqüències poden ser greus.

Així que compte, perquè estar en negatiu no és un simple descuit. És un senyal d'alerta i, si no es corregeix, BBVA pot aplicar mesures amb tota la serietat que permet la legalitat.

Avís rotund de BBVA als clients més despistats: no t'hi juguis amb el teu compte

Quan un compte es queda en negatiu, significa que s'ha gastat més diners dels que hi havia disponibles. BBVA, com altres bancs, pot permetre un petit descobert durant un temps molt limitat, però això no és gratis. Si no es regularitza aviat, el banc pot aplicar un recàrrec, interessos de demora i, en alguns casos, fins i tot bloquejar el compte.

L'avís que envia BBVA no deixa lloc a dubtes: no pots mantenir el teu compte en números vermells durant diversos dies sense assumir les conseqüències. En casos extrems, si un client no regularitza la seva situació i acumula deutes, el banc pot actuar legalment i reclamar judicialment l'import pendent.

BBVA actuarà si el teu compte entra en descobert: molt de compte

Això pot acabar afectant el teu historial creditici, cosa que a la llarga dificulta demanar préstecs o contractar certs serveis. BBVA no pren aquestes decisions a la lleugera. La normativa del banc és molt clara i es basa en el respecte a la legalitat vigent.

A més, protegir els seus recursos i l'equilibri dels comptes és una obligació per a l'entitat. Per això, si detecta que un client entra en descobert sense una justificació clara o sense voluntat de pagament, no dubta a actuar.

Fes el que t'aconsella BBVA per no tenir més problemes del compte

El millor que pots fer si el teu compte entra en números vermells és actuar ràpid. Pots ingressar diners el més aviat possible, contactar amb la teva oficina per buscar una solució o revisar les teves despeses per evitar que torni a passar. BBVA també ofereix alertes i eines a la seva app perquè els seus clients estiguin sempre informats de l'estat del seu compte.

BBVA és ferm: si el teu compte està en negatiu, no t'ho prenguis a la lleugera. La situació pot complicar-se molt si no et poses mans a l'obra de seguida. Mantén els teus comptes sota control, evita els descoberts i recorda que el banc actua amb serietat i conforme a la normativa.