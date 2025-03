Avís urgent del Govern dels EUA i la Seguretat Social a milions d'empleats

Si ets un treballador estranger qualificat que desitja treballar als Estats Units, és imprescindible que coneguis el visat H-1B. Aquest visat permet a les empreses nord-americanes contractar temporalment professionals estrangers en ocupacions especialitzades que requereixen coneixements teòrics o tècnics avançats.

El mencionat visat és un document que molts necessiten per poder treballar i cotitzar a la Seguretat Social. A més, gràcies a aquest visat, la SSA t'aporta uns importants beneficis que has de tenir molt en compte.

El Govern de US sentencia: qui necessita el visat H-1B per cotitzar a la SSA

El visat H-1B és un visat de no immigrant que autoritza els treballadors estrangers a exercir als US en àrees que demanen habilitats especialitzades. Professions com enginyeria, programació informàtica, medicina i finances solen encaixar en aquesta categoria.

Per ser elegible al visat H-1B, has de complir amb els següents requisits. Necessites comptar amb una empresa disposada a patrocinar-te i posseir almenys una llicenciatura o el seu equivalent en l'àrea relacionada amb el lloc. A més, el lloc ha de requerir coneixements especialitzats que justifiquin la teva contractació.

Beneficis de la Seguretat Social si aconsegueixes aquest visat als US

Els titulars del visat H-1B contribueixen al sistema de Seguretat Social dels Estats Units a través de deduccions en els seus salaris. Aquestes contribucions els permeten, després de complir amb els requisits establerts, accedir a beneficis com jubilació, discapacitat i Medicare.

És important destacar que, per ser elegible a aquests beneficis, s'han d'acumular suficients crèdits laborals. El que generalment implica haver treballat i cotitzat durant almenys 10 anys.

Com sol·licitar el visat H-1B? Hauràs d'esperar al pròxim cicle

El procés de sol·licitud del visat H-1B consta de diversos passos. El primer d'ells és el registre electrònic. El teu ocupador ha de registrar-te en el sistema en línia del Servei de Ciutadania i Immigració dels EUA (USCIS) durant el període establert.

Selecció: Si hi ha més sol·licituds que visats disponibles, USCIS realitzarà una selecció aleatòria.

Petició formal: Si ets seleccionat, el teu ocupador presentarà una petició formal utilitzant el Formulari I-129.

Aprovació: Una vegada aprovada la petició, podràs sol·licitar el visat al consolat o ambaixada dels EUA al teu país.

És important destacar que, des de gener de 2025, USCIS va implementar una regla final que modernitza i millora els requisits del programa de visats H-1B, agilitzant el procés i augmentant la seva flexibilitat.

El període d'inscripció inicial per al visat H-1B va finalitzar el 25 de març. Però, no et preocupis, si no vas completar la teva inscripció a temps, hauràs d'esperar al pròxim cicle que comença aquest dimarts 1 d'abril.

Avantatges del visat H-1B: obligatori per a la Seguretat Social

Molts treballadors estrangers que han obtingut el visat H-1B destaquen l'oportunitat de desenvolupar-se professionalment en un entorn innovador. No obstant això, alguns mencionen la complexitat del procés i la necessitat de planificació anticipada.

El visat H-1B ofereix múltiples beneficis, oportunitats laborals, accés a llocs de treball en empreses líders dels EUA. Aporta igualment salaris competitius, remuneracions d'acord amb el teu nivell d'especialització. I la possibilitat d'extensió, el visat pot atorgar-se inicialment per tres anys, amb possibilitat d'extensió fins a sis anys.