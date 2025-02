Última hora d'Hisenda sobre la Declaració de la Renda: a partir d'avui

Hisenda ha revelat una important novetat per a la Declaració de la Renda 2025. A partir d'avui, és possible obtenir el certificat de l'IRPF de manera més senzilla i ràpida. Aquest document és essencial per complir amb les nostres obligacions fiscals, i ara la seva descàrrega és més accessible que mai.

Hisenda ho confirma: opció de descarregar el certificat de l'IRPF

Hisenda ha implementat una nova plataforma en línia que facilita la descàrrega del certificat de l'IRPF. Aquest certificat reflecteix els nostres ingressos i retencions durant l'any fiscal anterior, informació crucial per a la Declaració de la Renda 2025.

Amb aquesta millora, es busca ajudar al contribuent simplificant el procés. I sobretot, reduint el temps invertit en obtenir aquest document.

Com podem descarregar-lo? Així de senzill

Descarregar el certificat de l'IRPF és ara un procés fàcil i senzill. Accedeix al lloc web oficial de l'Agència Tributària, entra a la pàgina web d'Hisenda utilitzant el teu navegador de confiança.

Identifica't mitjançant certificat digital, Clave PIN o amb el número de referència obtingut a través del servei RENO de l'Agència Tributària. Un cop identificat, dirigeix-te al menú principal i selecciona l'opció "Certificats". Selecciona "Certificat d'IRPF" i dins de les opcions disponibles, tria "Certificat d'IRPF".

Selecciona l'any corresponent al certificat que necessites, en aquest cas, 2024 per a la Declaració de la Renda 2025. Després de confirmar les dades, podràs descarregar el document en format PDF i guardar-lo al teu dispositiu.

Quant falta perquè comenci la Campanya de la Renda 2025?

La campanya de la Declaració de la Renda 2025 està programada per iniciar el 2 d'abril de 2025. Encara que encara falten algunes setmanes, és recomanable preparar tota la documentació amb antelació. Obtenir el certificat de l'IRPF amb temps et permetrà revisar la informació i assegurar-te que tot estigui en ordre abans de presentar la teva declaració.

Hisenda ofereix les següents recomanacions per facilitar el teu procés de declaració. Abans de presentar la declaració, verifica que tota la informació proporcionada per tercers (ocupadors, bancs, etc.) sigui correcta.

L'Agència Tributària posa a disposició un esborrany que pots revisar i, si és necessari, modificar abans de la seva presentació. Evita sancions i recàrrecs entregant la teva declaració abans de la data límit.

Guarda una còpia de la declaració presentada, és important conservar una còpia per si necessites consultar-la en el futur. Amb aquestes millores i consells, Hisenda busca ajudar al contribuent a complir amb les seves obligacions fiscals de manera més eficient.