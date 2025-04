CaixaBank va a totes per alegria de molts clients: fes aquest gest i serà teu

CaixaBank, a través del seu banc online Imagin, ha llançat una promoció molt atractiva que ha generat gran alegria entre els seus clients. En realitzar pagaments amb Bizum, pots obtenir una devolució important de cada transacció. Aquesta iniciativa busca incentivar l'ús de Bizum i premiar la fidelitat dels usuaris.​

La promoció de CaixaBank que molts ja estan aprofitant: atent a Imagin

La promoció d'Imagin et retorna el 10% de l'import de cada pagament que facis amb Bizum. El límit màxim de devolució és de 100 euros, la qual cosa significa que pots beneficiar-te d'aquest reemborsament fins a assolir aquesta quantitat.

És una forma senzilla i efectiva d'estalviar mentre utilitzes aquest mètode de pagament immediat i segur.​ Per aprofitar-ho, obre un compte a Imagin, si encara no ets client, descarrega l'app i registra't.

El procés és completament online i sense comissions. Un cop tinguis el teu compte, activa el servei de Bizum des de l'aplicació d'Imagin.​ Utilitza'l per als teus pagaments quotidians i per cada transacció, rebràs una bona recompensa.

Condicions per accedir a la promoció d'Imagin amb Bizum: tot un xollo

Per gaudir d'aquesta atractiva devolució, has de complir amb les següents condicions. És imprescindible tenir un compte actiu a Imagin, el banc online de CaixaBank.​

Activar Bizum: Has d'activar el servei de Bizum al teu compte d'Imagin.​

Realitzar pagaments amb Bizum: Només les transaccions efectuades a través de Bizum són elegibles per a la devolució del 10%.​

Límit de devolució: La promoció ofereix un reemborsament del 10% per cada pagament, amb un topall màxim de 100 euros acumulats.​

És important tenir en compte que les promocions d'aquest tipus solen tenir una vigència limitada. Encara que no s'especifica una data exacta de finalització, es recomana aprofitar l'oferta com més aviat millor per assegurar-se de rebre el benefici.​

Reacció dels clients d'Imagin: tots ho aplaudeixen

Els clients d'Imagin han rebut aquesta promoció amb gran entusiasme. La possibilitat d'obtenir una devolució ha estat valorada positivament, ja que representa un estalvi tangible en les seves transaccions diàries. A més, la facilitat d'ús de l'app d'Imagin i la rapidesa de Bizum contribueixen a una experiència bancària còmoda i eficient.​

Amb tot, la promoció d'Imagin de CaixaBank és una oportunitat excel·lent per beneficiar-te dels teus pagaments amb Bizum. Si encara no ets client, obrir un compte en aquest banc online és senzill i sense comissions. No deixis passar aquesta atractiva oferta i comença a gaudir dels seus avantatges avui mateix.​