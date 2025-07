Roc Aguilera i Toni Fusté: els impulsors del canvi i la innovació en la gestió de Events

El món empresarial és complicat, dur, competitiu, i destacar-hi no és gens fàcil, si a més ens movem en un àmbit com és el de l'organització d'esdeveniments, la cosa es complica moltíssim més.

En el món de l'organització d'esdeveniments, tenir la capacitat d'innovar, la capacitat d'adaptar-se i la capacitat de superar les expectatives és el que marca la diferència entre ser una empresa més que organitza esdeveniments o ser els líders del sector.

Si mirem a les empreses capdavanteres del sector ens saltaran dos noms propis, els de Roc Aguilera i Toni Fusté, dos visionaris del sector, que s'han erigit com dues figures clau, un duet la visió i el lideratge dels quals han transformat Events i Toni Fusté en un referent nacional. La seva història no és només la d'una empresa exitosa, sinó la d'una amistat i una passió compartida per crear experiències memorables.

D'un taller familiar a un gegant del sector

Els orígens de Events es remunten a 1951 amb la fundació de Ràdio Fusté, un modest taller de fabricació i reparació d'aparells de ràdio i televisió.

Antonio Fusté Gabarró, amb gran entusiasme i tenacitat, va començar a oferir serveis de sonorització i producció per a actes musicals d'artistes de l'època, com Xavier Cugat o Manolo Escobar.

Aquest esperit emprenedor va ser heretat pel seu fill, Toni Fusté Piñol, qui juntament amb el seu amic Roc Aguilera Vaqués, prendria les regnes del negoci per portar-lo a un nou nivell.

La transició de Ràdio Fusté a Events el 2007 no va ser només un canvi de nom, sinó una refundació estratègica. Aguilera i Fusté van veure el potencial d'ampliar els serveis i professionalitzar la gestió per atendre un mercat cada cop més exigent. El que va començar com una història de tenacitat familiar es va convertir en una història d'amistat, confiança mútua i una visió compartida: convertir Events en una empresa líder en la producció integral d'esdeveniments.

La visió transformadora d'Aguilera i Fusté

Sota la direcció de Roc Aguilera i Toni Fusté, Events va experimentar una transformació total i radical. La seva visió estratègica es va centrar en diversos pilars fonamentals que han estat la clau del seu èxit:

Professionalització i creixement de l'equip: Conscients que el capital humà és el major actiu d'una empresa de serveis, Aguilera i Fusté van apostar per la creació d'un equip multidisciplinari . Avui dia, Events compta amb més de 50 experts en àrees tan diverses com la producció, la logística, el disseny audiovisual i la creativitat. Aquesta diversitat de talents permet a l'empresa oferir solucions integrals i personalitzades per a cada projecte.

Cultura empresarial centrada en la qualitat: L'"estima per les coses ben fetes", un valor heretat dels inicis de Ràdio Fusté, continua sent el lema de la companyia. Aguilera i Fusté han inculcat una cultura empresarial basada en l'atenció al detall, la personalització i la recerca constant de l'excel·lència. Aquest compromís amb la qualitat és el que ha forjat la reputació d'Events i ha fidelitzat els seus clients al llarg dels anys.

Casos d'èxit i una reputació consolidada

L'èxit de la gestió de Roc Aguilera i Toni Fusté es veu en el seu impressionant portafolis de casos d'èxit. Han estat darrere de la producció de grans concerts internacionals, esdeveniments empresarials estratègics per a multinacionals i festivals culturals que han congregat milers d'assistents.

La seva capacitat per transformar idees en realitats tangibles i experiències memorables ha consolidat la reputació d'Events com un soci fiable i creatiu.

Més enllà dels grans esdeveniments, l'empresa ha sabut mantenir la seva proximitat amb el client, oferint un tracte personalitzat i adaptant-se a les necessitats específiques de cada projecte. Aquesta flexibilitat, combinada amb la seva capacitat tècnica i logística, els ha permès afrontar amb èxit els reptes més complexos i guanyar-se la confiança d'un ampli ventall de clients. A Events s'escolta el client i, el més important, se li donen solucions clares a les seves necessitats.

Un futur marcat per l'evolució constant

Lluny de conformar-se amb els èxits assolits, Roc Aguilera i Toni Fusté continuen mirant cap al futur amb la mateixa ambició i esperit innovador que els ha caracteritzat sempre. Actualment, l'estratègia d'Events se centra en tres grans eixos: la digitalització, per continuar explorant les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en el món dels esdeveniments; la sostenibilitat, per minimitzar l'impacte ambiental de les seves produccions i promoure pràctiques més responsables; i la internacionalització, per portar el seu model d'èxit més enllà de les nostres fronteres.

Sota la guia estratègica d'Aguilera i Fusté, Events no només fa honor a la seva història, sinó que continua evolucionant per mantenir-se al capdavant d'un sector en constant canvi. El seu lideratge ha demostrat que la combinació de tradició i modernitat, d'experiència i audàcia, és la fórmula perfecta per construir una empresa sòlida, innovadora i amb una clara vocació de futur. Sens dubte, Roc Aguilera i Toni Fusté continuaran sent dos dels grans impulsors del canvi i la innovació en la gestió d'esdeveniments en els pròxims anys.