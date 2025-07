Avís urgent de BBVA a milions de clients: si fas això te'n pots penedir

BBVA avisa sobre perdre el control dels pagaments d’un crèdit personal, una situació que pot generar molt d’estrès i conseqüències financeres. Quan no es pot afrontar un deute, els interessos s’acumulen ràpidament i pot haver-hi greus problemes.

En molts casos, el desconeixement o la manca de reacció a temps agreuja la situació. Per això, comptar amb eines com les que ofereix BBVA pot marcar la diferència, ja que permeten gestionar imprevistos econòmics amb més previsió i responsabilitat.

Conseqüències de no pagar un crèdit personal segons BBVA

Quan una persona deixa de pagar el seu crèdit personal, el primer que passa és que el banc comença a aplicar interessos de demora. Això, com indiquen des de BBVA, encarirà encara més el deute, complicant-ne la cancel·lació.

Si passen diversos dies sense resposta, l’entitat financera sol posar-se en contacte amb el client per recordar l’impagament i oferir una solució. Si no hi ha acord, es pot recórrer a una agència de recobrament o fins i tot a una via judicial, cosa que podria acabar en l’embargament de comptes, nòmines o béns.

A més, el nom del deutor s’inclourà en registres de morositat, la qual cosa afectarà la seva capacitat per sol·licitar nous crèdits, targetes o contractar certs serveis. No complir amb les obligacions d’un préstec personal pot tenir un impacte molt negatiu en la salut financera a curt i llarg termini.

Com ajuda BBVA a evitar aquest tipus de situacions

A través de l’app de BBVA, és possible activar alertes que avisen amb antelació quan el saldo del compte és per sota del necessari per cobrir certs pagaments. També es pot configurar una transferència automàtica des d’un altre compte o utilitzar la funcionalitat de “posició global” per tenir una visió completa de l’estat financer en temps real.

Una altra eina interessant de BBVA és la possibilitat de modificar la data de pagament de les quotes del crèdit, adaptant-la als ingressos del client. Aquesta opció pot ser de gran ajuda per a qui cobra en dates diferents de les programades per al pagament, evitant descoberts innecessaris.

A més, si s’anticipa que no es podrà fer front al pagament, és possible comunicar-se amb BBVA des de l’aplicació i sol·licitar una solució personalitzada. Aquesta pot ser una reestructuració de deute o la concessió d’un període de carència. D’aquesta manera, podràs evitar els problemes que comporta no pagar per a la teva salut financera.