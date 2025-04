Confirmat: BBVA i Banc Sabadell salven molts clients no facis això ni per somni

En els últims temps, tant BBVA com Banco Sabadell han emès alertes sobre estafes relacionades amb falses ofertes de feina. Aquests fraus busquen enganyar persones que busquen feina, aprofitant-se de la seva vulnerabilitat. Seguidament, t'expliquem com operen aquests estafadors, com identificar els seus trucs i què fer si et trobes en aquesta situació.​

Atent al modus operandi d'aquestes estafes: BBVA i Banco Sabadell ho adverteixen

Els ciberdelinqüents utilitzen diversos mètodes per atreure les seves víctimes, com les ofertes atractives sense fonament. Unes que prometen feines amb salaris elevats i tasques mínimes, sense requerir experiència o formació prèvia. ​

Sol·licitud de dades personals i bancàries: Una vegada que mostres interès, et demanen informació sensible sota pretextos falsos, com processar pagaments o verificar identitat. ​

Redirecció a llocs web falsos: T'envien enllaços que imiten pàgines oficials de bancs, com BBVA o Banco Sabadell. I tot, perquè ingressis les teves dades personals i bancàries.

Quan cal sospitar? BBVA i Banco Sabadell ho deixen clar

Estigues alerta si reps ofertes de feina no sol·licitades a través de SMS, correus electrònics o xarxes socials.​ Les ofertes prometen salaris alts per tasques simples i sense requisits clars.​

Et sol·liciten informació personal o bancària en etapes primerenques del procés de selecció.​ Les comunicacions provenen de direccions de correu genèriques o perfils sospitosos a xarxes socials.​

La combinació de factors com la necessitat de feina, la confiança en ofertes que semblen fàcils i la falta de coneixement contribueixen al fet que moltes persones siguin víctimes. Els estafadors són experts a manipular emocions i crear urgència perquè actuïs sense pensar.​

Què fer si has patit això? BBVA i Sabadell responen

Si sospites que has estat víctima d'una estafa, no comparteixis més informació. Atura qualsevol comunicació i evita proporcionar dades addicionals.​

Contacta amb el teu banc, informa sobre la situació perquè puguin prendre mesures de seguretat en el teu compte.​ A més, presenta una denúncia davant les autoritats competents perquè investiguin el frau.​

Tant BBVA com Banco Sabadell recomanen ser cautelosos amb ofertes que semblen massa bones per ser veritat. Sempre has de verificar l'autenticitat de les fonts abans de proporcionar informació personal o bancària. La prevenció i l'educació són les millors eines per evitar caure en aquestes estafes.​