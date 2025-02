L'últim de BBVA és molt aplaudit per tothom: fes això i serà teu en segons

BBVA ha llançat un servei que farà que les teves compres siguin més beneficioses. Es tracta del cashback, una forma senzilla d'obtenir diners de tornada per cada compra que facis. Aquest servei està dissenyat perquè gaudeixis de les teves compres i, al mateix temps, estalviïs diners.

BBVA t'ho posa fàcil gràcies al cashback: un extra per a la teva butxaca

El cashback és un sistema que et retorna un percentatge dels diners que gastes en les teves compres. Per exemple, si compres alguna cosa per 100 euros i el cashback és del 5%, rebràs 5 euros de tornada. Aquests diners s'abonen directament al teu compte, cosa que et permet estalviar en futures compres o utilitzar-los com vulguis.

BBVA ha creat un servei que és fàcil i senzill d'utilitzar. Només necessites tenir una targeta BBVA amb dret a cashback i realitzar les teves compres als comerços associats. Cada vegada que compris, el percentatge acordat s'afegirà al teu compte i no hi ha tràmits complicats ni paperassa, es gestiona automàticament.

Beneficis del cashback per als clients de BBVA

Aquest servei ofereix diversos beneficis per als clients de BBVA, com l'estalvi directe. Cada compra et retorna un percentatge de diners, cosa que es tradueix en un estalvi real. A més, no hi ha comissions ni càrrecs extra per utilitzar el servei de cashback.

No necessites fer res especial; només utilitza la teva targeta BBVA als comerços associats. BBVA ha establert acords amb nombrosos comerços, tant físics com en línia, perquè puguis aprofitar el cashback en una àmplia gamma de productes i serveis.

Per això, hauries de tenir una targeta amb opció de cashback

Tenir una targeta amb dret a cashback et permet aprofitar al màxim les teves compres. Cada vegada que gastes, obtens una devolució de diners, cosa que es tradueix en una ganga per a la teva butxaca. A més, aquest servei és fàcil d'utilitzar i no requereix esforços addicionals, només necessites realitzar les teves compres habituals i gaudir dels beneficis.

Aquest servei de BBVA és una excel·lent oportunitat per estalviar diners en les teves compres diàries. És fàcil, senzill i t'ofereix beneficis reals. Si encara no tens una targeta BBVA amb accés a aquest servei, és el moment perfecte per obtenir-la i començar a gaudir dels seus avantatges.