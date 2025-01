Comunicat d'última hora de BBVA: no facis aquest gest o ho pagaràs car

BBVA ha emès una alerta urgent sobre una estafa en augment: el 'spoofing telefònic'. Aquesta tècnica implica la suplantació d'identitat mitjançant trucades fraudulentes que semblen legítimes.

Perquè no caiguis en les urpes d'aquests estafadors, BBVA et dona un cop de mà salvador. Ens explica com detectar una tècnica molt perillosa amb la qual ens poden robar, com és el 'spoofing'.

BBVA alerta a tots els seus clients d'una perillosa estafa: compte amb el 'spoofing'

El 'spoofing' és una tècnica on els estafadors manipulen l'identificador de trucades perquè aparegui el número oficial d'una entitat confiable, com BBVA. Això es coneix com 'caller ID spoofing'. L'objectiu és enganyar la víctima per obtenir informació confidencial o realitzar accions perjudicials.

Els delinqüents truquen fent-se passar per empleats de BBVA, al·legant urgència per suposades transaccions sospitoses. Aquestes tàctiques busquen generar por i urgència perquè la víctima actuï sense reflexionar. Poden sol·licitar:

Claus d'un sol ús (OTP): per autoritzar operacions fraudulentes.

Transferències a comptes 'segures': argumentant que el compte ha estat compromès.

Així pots detectar el 'caller ID spoofing': pren nota de BBVA

Ves amb molt de compte amb les trucades des del número oficial de BBVA 900 102 801. BBVA no realitza trucades des d'aquest número; si el veus al teu identificador, és probable que sigui fraudulenta.

Sobre les sol·licituds inusuals, desconfia si et demanen transferir diners, proporcionar claus o acudir a un caixer per realitzar operacions. A més, estigues atent al to alarmista. Aquests missatges o trucades que infonen por o urgència solen ser intents d'estafa.

Consells de BBVA per protegir-te dels estafadors

No oblidis que has d'evitar compartir informació confidencial. BBVA mai sol·licita dades personals o bancàries per telèfon, SMS o correu electrònic.

No facis transferències a comptes desconegudes: encara que t'indiquin que és per seguretat.

Verifica l'autenticitat de les trucades: si dubtes, penja i contacta directament amb BBVA a través dels seus canals oficials.

No segueixis enllaços en missatges sospitosos: BBVA no envia enllaços en les seves comunicacions per SMS.

Mantén els teus dispositius actualitzats: assegura't que el sistema operatiu, navegador i aplicacions estiguin al dia per evitar vulnerabilitats.

Si sospites que has estat víctima de 'spoofing', contacta immediatament amb BBVA i les autoritats competents. La prevenció i la cautela són essencials per protegir les teves dades i els teus diners.