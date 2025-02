Comunicat urgent de CaixaBank als seus clients: fes-ho així i els teus diners estaran a resguard

CaixaBank ha emès una alerta important per protegir els seus clients del "frau del romanç", una estafa cada cop més comuna en l'era digital. Aquest tipus de frau implica estafadors que creen perfils falsos a xarxes socials o aplicacions de cites per establir relacions sentimentals amb les víctimes. Un cop guanyada la seva confiança, sol·liciten diners per diverses raons, com emergències o projectes conjunts.

CaixaBank llança un salvavides a molts pel frau del romanç: molt de compte

Els estafadors es presenten com a persones atractives i carismàtiques en plataformes en línia. Després de setmanes o mesos d'interacció, aconsegueixen que la víctima s'enamori i, eventualment, li demanen diners. Aquestes sol·licituds solen ser urgents i apel·len a l'empatia de la persona afectada.

Creació de perfils falsos: Utilitzen fotos robades i dades inventades per semblar reals.

Establiment de la relació: Inicien converses i comparteixen històries personals per guanyar confiança.

Sol·licitud de diners: Després de crear un vincle emocional, demanen diners per situacions com emergències mèdiques o viatges.

Desaparició: Un cop rebut els diners, tallen tot contacte i desapareixen.

El que ens aconsella CaixaBank per evitar caure en aquest frau

Mantén la prudència i no comparteixis informació personal o financera amb persones que no coneixes en persona. Sigues atent i desconfia de sol·licituds de diners, especialment si provenen d'algú que coneixes en línia i no en persona.

Aplica el sentit comú, si alguna cosa sembla massa bona per ser certa, probablement ho sigui. No enviïs diners, cap amic o parella en línia legítima et demanarà diners, especialment si no s'han conegut en persona. A més, has de verificar la informació, si tens dubtes, contacta directament amb el teu banc o amb les autoritats competents.

La importància del sentit comú en aquests casos: CaixaBank et dona un cop de mà

El sentit comú és el teu millor aliat per detectar i evitar estafes. Si una situació et genera dubtes o sembla sospitosa, és fonamental actuar amb cautela i consultar amb persones de confiança o amb professionals.

Recorda que la seguretat financera i personal és el més important per a CaixaBank. Mantén-te informat i alerta per protegir-te dels estafadors que busquen aprofitar-se de la bona fe de les persones.