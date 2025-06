Els bancs espanyols avisen: si el PIN de la teva targeta és un d’aquests, posa’t alerta

Encara que costi de creure, moltes persones continuen utilitzant combinacions extremadament previsibles a les seves targetes bancàries. La comoditat de recordar un codi fàcil pot jugar en contra quan parlem de seguretat financera. Escollir malament aquests quatre números pot convertir-te en un blanc fàcil per als estafadors.

Els bancs espanyols han començat a alertar els seus clients sobre els PIN més utilitzats i, per tant, més insegurs. Les dades revelen que milions de persones continuen confiant en xifres tan evidents com "1234" o "0000". Si tu també ho fas, és el moment de plantejar-te un canvi urgent.

Els PIN més comuns, els més perillosos

Un antic analista de dades de Facebook va revisar milers de codis filtrats i va trobar un patró preocupant. Un 10% de les persones utilitzaven exactament el mateix codi: 1234. El seguien d'altres igual de fàcils d'endevinar, com 1111, 0000, 1212, 7777, 1004, 2000, 4444, 2222 i 6969.

Aquestes combinacions, per simples que semblin, són les primeres que proven els delinqüents quan tenen accés a una targeta. La raó és senzilla: si milions d'usuaris les utilitzen, les probabilitats d'encertar augmenten ràpidament. Per això, els bancs insisteixen a evitar aquest tipus de claus previsibles.

Encara que sembla que hi ha moltes combinacions possibles, la veritat és que un PIN de quatre xifres només permet 10.000 possibilitats, segons revela El Mundo. Aquesta xifra, encara que elevada, no és inabastable per a un delinqüent que disposi de mitjans tecnològics o que simplement provi amb els codis més comuns. Utilitzar números repetits o seqüències simples és una invitació al robatori.

Tampoc és bona idea escollir xifres amb significat personal. Molts trien dates com el seu aniversari, aniversaris o l'any de naixement. El problema és que aquest tipus de codis està molt limitat en varietat i pot ser fàcilment deduït, especialment si el lladre et coneix o accedeix a les teves dades personals.

Com protegir la teva targeta de manera eficaç

Els fraus bancaris no només es produeixen per internet. Tècniques com el “shoulder surfing”, que consisteix a mirar dissimuladament quan introdueixes el teu PIN, continuen sent comunes en caixers i terminals de pagament. Si el lladre aconsegueix veure't teclejar el codi i després robar-te la cartera, accedirà fàcilment als teus diners.

També es donen casos en què roben mòbils desbloquejats, en ells, molts usuaris emmagatzemen les seves claus en notes o aplicacions. Si el delinqüent troba aquesta informació, l'accés als teus fons és immediat. Per això, mai no guardis el teu PIN tal qual al teu telèfon o agenda.

Un truc útil és col·locar una nota adhesiva a la teva targeta amb un PIN fals, segons indiquen a 20Minutos. Si algú la roba i utilitza aquest número, fallarà diverses vegades i la targeta quedarà bloquejada abans que pugui buidar el teu compte del banc. Aquest simple detall pot guanyar temps valuós perquè tu ho detectis i prenguis mesures.

No n'hi ha prou amb tenir un PIN: cal tenir-ne un de segur, opta per una combinació aleatòria, sense relació amb dates o patrons. Cobreix-lo sempre en teclejar-lo i canvia'l amb freqüència. Així, aquests quatre dígits deixaran de ser un punt feble i es convertiran en la teva millor defensa.