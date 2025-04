Arriba la felicitat per a milers de jubilats catalans: cobraran aquest extra a l'abril

Bones notícies per a molts pensionistes a Espanya. Aquest mes d'abril, els beneficiaris de pensions contributives veuran un increment en les seves nòmines. Sens dubte, una gran notícia que arriba després d'aprovar-se algunes modificacions.

Concretament, l'extra es cobrarà gràcies a l'actualització del complement per a la reducció de la bretxa de gènere. Parlem d'una mesura que busca compensar l'impacte que ha tingut en moltes dones el fet d'haver assumit un paper principal a la criança dels fills. Un fet que pot haver afectat negativament a la seva trajectòria laboral i, per tant, la seva pensió.

Aquest complement substitueix l'antic complement per maternitat per aportació demogràfica. Inicialment estava orientat a dones, però ara també s'hi poden beneficiar els homes. Això, sempre que hagin vist afectada la seva carrera pel naixement o adopció de fills, així com en casos de viduïtat amb fills en comú.

L'objectiu d'aquest canvi en les pensions

L'objectiu és reduir la desigualtat en les pensions i reconèixer el treball no remunerat que moltes persones han realitzat. Des d'abril, aquest complement ha augmentat, assolint els 35,90 euros mensuals per fill, amb un màxim de quatre. Això suposa un augment del 7,8% respecte als 33,3 euros establerts el 2024.

Així, aquells que tinguin quatre fills podran rebre fins a 143,60 euros mensuals més, a banda de les pagues extraordinàries previstes al juny i novembre. Els beneficiaris són dones i homes que reben una pensió de jubilació, incapacitat permanent o viduïtat. Això sí, sempre que hagin tingut un o més fills i que la pensió s'hagi reconegut a partir del 4 de febrer de 2021.

Diversos requisits a complir

En el cas dels homes, s'exigeixen requisits addicionals com haver interromput la seva carrera per la criança o causar una pensió de viduïtat amb dret a pensió d'orfandat. El tràmit per sol·licitar-ho pot fer-se juntament amb la pensió contributiva a través de l'INSS, l'Institut Social de la Marina o per via telemàtica. Aquesta mesura suposa un alleujament econòmic important per a moltes famílies espanyoles.

Al mateix temps, representa un pas cap a una major equitat en el sistema de pensions espanyol. Abril arriba amb un alè d'esperança per a milions de jubilats que veuran els seus ingressos mensuals millorats gràcies a aquest reconeixement. Sens dubte, molt merescut.