Bones notícies per als clients de BBVA que usen targeta: oficial, alegria màxima

BBVA ha anunciat una novetat que facilitarà encara més els pagaments sense necessitat d'utilitzar targetes físiques. L'entitat ha integrat Bizum en els seus Terminals Punt de Venda (TPV) Android, permetent als comerços acceptar pagaments mitjançant aquesta popular plataforma directament des dels seus dispositius mòbils.

L'aplicació BBVA Cobros transforma un telèfon intel·ligent en un TPV, permetent a pimes i autònoms acceptar pagaments amb targeta i dispositius mòbils de manera ràpida i segura. Aquesta solució elimina la necessitat de comptar amb un datàfon físic, oferint una alternativa còmoda i eficient per gestionar cobraments.

BBVA Cobros: la nova forma de pagament amb Bizum arriba per quedar-se

A més, BBVA Cobros compleix amb els estàndards de seguretat de la Indústria de Targeta de Pagament (PCI), garantint transaccions segures. La recent integració de Bizum en els TPV Android de BBVA permet als comerços acceptar pagaments mitjançant aquesta plataforma directament des del terminal.

Això significa que els clients poden pagar utilitzant el seu número de telèfon associat a Bizum, sense necessitat de targetes físiques. Aquesta novetat representa un avanç aplaudit en la comoditat i rapidesa de les transaccions. Per començar a utilitzar BBVA Cobros amb la funcionalitat de Bizum, els comerços han de seguir aquests passos:

Descarregar l'app BBVA Cobros: Disponible per a dispositius Android, es pot obtenir des de la botiga d'aplicacions corresponent.

Contractar el servei: A través de la banca en línia de BBVA, els clients poden activar el servei de TPV mòbil de manera digital.

Configuració inicial: Un cop instal·lada l'app, s'han de seguir les instruccions per vincular el dispositiu mòbil amb el compte bancari i configurar les preferències de pagament.

Acceptar pagaments: Amb l'app configurada, els comerços poden començar a acceptar pagaments contactless, incloent targetes, dispositius mòbils i ara també Bizum.

Beneficis per a BBVA i els seus clients: et vindrà genial

La incorporació de Bizum en els TPV Android de BBVA suposa múltiples beneficis. Per als comerços, ofereix una solució de pagament versàtil i moderna, millorant l'experiència del client i potencialment incrementant les vendes.

Per als clients, proporciona una forma de pagament ràpida i segura. I tot sense necessitat de portar targetes físiques, augmentant la comoditat en les seves compres.

Per a BBVA, reforça la seva posició com a entitat innovadora en solucions de pagament. Ho fa adaptant-se a les tendències digitals i millorant la satisfacció dels seus clients.

Un panorama de pagaments en constant evolució

La digitalització dels pagaments ha transformat significativament la manera en què realitzem transaccions. L'adopció de tecnologies com BBVA Cobros i la integració de Bizum en TPV Android reflecteixen una tendència cap a solucions més àgils i segures.

Aquests avenços són aplaudits tant per comerços com per clients, ja que faciliten les operacions diàries i s'adapten a les necessitats actuals del mercat.