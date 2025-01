CaixaBank, BBVA i Santander ho confirmen: fes-ho d'aquesta manera i pagaràs menys

Comprar un cotxe és una decisió important que sol implicar una inversió considerable. Per a aquells que necessiten finançar aquesta compra, sorgeix el dubte: és millor sol·licitar un préstec al banc o acceptar el finançament que ofereix el concessionari?. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat ambdues opcions i recomana optar pels préstecs bancaris.

L'OCU sentencia: si vols finançar la compra d'un cotxe, fes això ja

La Taxa Anual Equivalent (TAE) és un indicador clau a l'hora d'avaluar préstecs, ja que reflecteix el cost total del crèdit, incloent interessos i comissions. Segons l'OCU, els préstecs oferts per bancs com BBVA, Santander i CaixaBank presenten TAE més baixes, generalment entre el 5% i l'11,5%.

En contrast, el finançament proporcionat pels concessionaris sol tenir TAE que oscil·len entre el 12% i el 16%. Encara que els concessionaris poden atreure els compradors amb descomptes vinculats al seu finançament, és essencial considerar els costos ocults. Aquests poden incloure:

Comissions d'obertura: poden assolir fins al 3,95% de l'import finançat.

Productes vinculats: com assegurances de vida, protecció de pagaments o extensions de garantia, que incrementen el cost total del préstec.

Aquestes despeses addicionals poden sumar entre 2.000 i 4.000 euros al cost final del vehicle. Fent que l'oferta inicial del concessionari sigui menys atractiva del que sembla.

Avantatges dels préstecs bancaris

Optar per un préstec en entitats bancàries com BBVA, Santander o CaixaBank ofereix diverses avantatges. Els bancs estan obligats a proporcionar informació clara sobre les condicions del préstec, facilitant la comparació entre diferents ofertes.

Hi ha menors costos addicionals. I encara que poden existir comissions o productes vinculats, solen ser menys oneroses que les ofertes pels concessionaris.

Recomanacions per als compradors

Per a aquells que estiguin considerant finançar la compra d'un cotxe, l'OCU aconsella comparar la TAE. Cal avaluar les taxes ofertes per bancs i concessionaris per determinar l'opció més econòmica.

És necessari analitzar els costos addicionals, identificar possibles comissions i productes vinculats que puguin encarir el préstec. A més, és millor llegir detingudament el contracte i assegurar-se de comprendre totes les clàusules i condicions abans de signar.

Encara que el finançament ofert pels concessionaris pot semblar atractiu a causa dels descomptes inicials, és fonamental analitzar detingudament totes les condicions. Sol·licitar un préstec a un banc sol ser una opció més econòmica i transparent, permetent un estalvi significatiu en la compra del teu vehicle.