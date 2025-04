Comprovat: Banco Santander treu la por als seus clients amb aquesta bogeria, fes-ho ja

En un món on el telèfon mòbil s'ha convertit en una extensió de nosaltres mateixos, el Banco Santander ha pres mesures proactives per protegir els seus clients. I tot, davant possibles robatoris o pèrdues de dispositius. Conscient dels riscos associats, l'entitat ha llançat una sèrie de recomanacions clau per salvaguardar la informació personal i financera dels seus usuaris.

Banco Santander avisa: la protecció prèvia és clau, fes-ho ja en el teu mòbil

Abans que ocorri qualsevol incident, és essencial enfortir la seguretat del teu dispositiu. Utilitza un PIN diferent per a la SIM, evita usar el mateix codi que per desbloquejar el telèfon. Això afegeix una capa addicional de seguretat en cas de pèrdua o robatori.

Funcions com l'empremta dactilar o el reconeixement facial dificulten l'accés no autoritzat al teu dispositiu. Implementa la verificació en dos passos. Aquest mètode requereix una segona forma d'identificació, com un codi enviat al teu mòbil, per accedir a aplicacions sensibles.

Fixa límits de despesa en les teves aplicacions, establir un límit diari pot minimitzar l'impacte en cas d'accés indegut. A més, tingues el teu programari actualitzat, les actualitzacions corregeixen vulnerabilitats que podrien ser explotades per ciberdelinqüents.

En cas de robatori: com actuar de manera immediata, segons Banco Santander

Si el teu telèfon és robat, segueix aquests passos per protegir la teva informació. Bloqueja el dispositiu de forma remota, utilitza eines com "Buscar el meu iPhone" o "Trobar el meu dispositiu" per bloquejar i, si és necessari, esborrar les dades del telèfon.

Contacta amb el teu operador per bloquejar la SIM. Això impedeix que es realitzin trucades o s'accedeixi a dades mòbils des del teu número. Comunica't amb l'entitat per bloquejar l'accés als teus comptes i prevenir transaccions no autoritzades.

Presenta una denúncia davant les autoritats. Aquest gest és crucial per a qualsevol investigació i per a possibles reclamacions, adverteix Banco Santander.

Altres consells vàlids de Banco Santander per reforçar la teva seguretat

Evita xarxes Wi-Fi públiques, aquestes connexions poden ser insegures i facilitar l'accés a les teves dades. No facis clic en enllaços sospitosos. I és que els missatges de text o correus electrònics fraudulents poden intentar enganyar-te per obtenir la teva informació personal.

Utilitza gestors de contrasenyes, aquestes eines generen i emmagatzemen contrasenyes segures. Així, redueixen el risc d'usar claus febles o repetides. I evita introduir el teu PIN o contrasenyes en llocs on altres puguin veure la teva pantalla.