Bones notícies d'Hisenda: si vas fer aquest gest l'any passat, estàs de sort

Si has realitzat donacions per ajudar els afectats per la DANA, estàs d'enhorabona. Hisenda ha confirmat que aquestes aportacions compten amb avantatges fiscals en la Declaració de la Renda de 2025. Això significa que podràs beneficiar-te de deduccions que reduiran l'import a pagar o augmentaran la devolució en la teva declaració.

Deduccions per donacions als afectats per la DANA: barems d'Hisenda

Les donacions a entitats sense ànim de lucre, com ONGs i associacions que ajuden els afectats per la DANA, permeten aplicar les següents deduccions en l'IRPF. Els primers 250 euros donats tenen una deducció del 80%.

Per a la quantitat que excedeixi els 250 euros, la deducció varia segons la continuïtat de les teves donacions. El primer i segon any de donació comporta una deducció del 40% sobre l'import que superi els 250 euros.

Des del tercer any consecutiu donant a la mateixa entitat una quantitat igual o superior a la d'anys anteriors, hi ha una deducció del 45%. Una sobre l'import que excedeixi els 250 euros i per exemple, si has donat 500 euros en un any:

Els primers 250 euros tenen una deducció del 80%, el que equival a 200 euros.

Els 250 euros restants es dedueixen al 40% (o al 45% si és el tercer any consecutiu), el que suposa 100 euros (o 112,5 euros).

En total, la deducció seria de 300 euros (o 312,5 euros). Per tant, el cost real de la donació seria de 200 euros (o 187,5 euros).

Què passa amb les donacions recurrents

Si realitzes donacions de forma periòdica a la mateixa entitat, és important mantenir o augmentar la quantitat donada cada any. D'aquesta manera, a partir del tercer any consecutiu, podràs beneficiar-te de la deducció del 45% en el tram que excedeixi els primers 250 euros.

Per aplicar aquestes deduccions en la teva Declaració de la Renda de 2025, segueix aquests passos. Obté el certificat de donacions, l'entitat a la qual has donat ha de proporcionar-te un certificat que acrediti les aportacions realitzades durant l'any.

Accedeix a l'apartat de "Donatius i altres aportacions"

En molts casos, les donacions ja apareixen reflectides en l'esborrany que facilita la Agència Tributària i és important verificar que les quantitats siguin correctes. I si les donacions no apareixen en l'esborrany o necessites corregir-les, has d'accedir a l'apartat de "Donatius i altres aportacions" en la Renda. Aquí, introdueix les dades de l'entitat i les quantitats donades.

Encara que no és necessari adjuntar el certificat de donacions a la declaració, és recomanable guardar-lo durant almenys quatre anys per si Hisenda el sol·licita. Recorda que aquestes deduccions són una forma d'incentivar la solidaritat i donar suport a qui més ho necessita. A més de contribuir a una causa noble, podràs beneficiar-te d'avantatges fiscals en la teva Declaració.