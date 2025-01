Bones notícies d'Hisenda a tots aquests espanyols: no podrà fer-ho més

El Tribunal Suprem ha emès una sentència el 7 de gener que beneficia a molts contribuents. Segons aquesta sentència, Hisenda no podrà investigar ni reclamar deutes tributàries que hagin prescrit, és a dir, aquelles que tenen més de quatre anys.

La Llei General Tributària, en el seu article 66, estableix que els deutes amb Hisenda prescriuen als quatre anys. Això significa que, passat aquest temps, l'Administració perd el dret a determinar i exigir el pagament d'aquests deutes.

Hisenda no podrà 'ficar mà' en aquests deutes: el Suprem ho deixa clar

No obstant això, fins ara, Hisenda intentava aprofitar que els delictes fiscals prescriuen als cinc anys. I tot per, durant aquest any addicional, iniciar accions penals contra els contribuents per deutes ja prescrites administrativament.

La recent sentència, amb el magistrat Manuel Marchena com a ponent, posa fi a aquesta pràctica. El Suprem ha aclarit que, transcorreguts els quatre anys, fixats en l'article 66 de la Llei Tributària, Hisenda no pot iniciar investigacions penals. No pot executar aquesta acció per reclamar deutes prescrits.

El que explica la sentència que beneficia els contribuents amb deutes

La sentència assenyala que permetre el contrari seria una "extravagant resurrecció" de la capacitat d'Hisenda per investigar. El que vulneraria principis com la seguretat jurídica i el dret a un procés amb totes les garanties.

Aquesta decisió del Suprem s'alinea amb jurisprudència prèvia. El 2020, el Ple de la Sala Penal ja havia establert criteris similars. Reforçant la protecció dels contribuents davant d'investigacions de deutes prescrites.

Hisenda si pot continuar denunciant delictes fiscals

És important destacar que, encara que Hisenda no pugui iniciar inspeccions o investigacions un cop prescrit el deute, els funcionaris tenen l'obligació legal de denunciar possibles delictes fiscals. Això significa que, en lloc d'utilitzar procediments d'inspecció, hauran de remetre els casos al Ministeri Fiscal perquè valori si procedeix iniciar una querella.

Amb tot, la sentència del Suprem reforça la seguretat jurídica dels contribuents. Estableix que Hisenda no pot investigar ni reclamar deutes que hagin prescrit després de quatre anys, fins i tot si el delicte associat encara no ha prescrit penalment. Aquesta sentència garanteix que els drets dels contribuents estiguin protegits davant d'actuacions indegudes de l'Administració Tributària.