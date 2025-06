Avís d'última hora del SEPE a milions d'espanyols: aquest dia es cobrarà l'atur

Cada mes, moltes persones a Espanya esperen amb atenció l'arribada de l'ingrés per desocupació. Encara que és un dret reconegut, els detalls sobre quan es cobra i com funciona poden generar dubtes. Per això, les comunicacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) solen tenir un gran impacte entre qui rep aquesta prestació.

El SEPE ha informat que el pagament de l'atur corresponent al mes de maig es realitzarà entre el 10 i el 15 de juny. Si el dia 10 cau en dissabte, diumenge o festiu, l'ingrés es retarda fins al següent dia laborable. Aquest calendari pot variar lleugerament depenent de l'entitat bancària amb la qual tingui compte el beneficiari.

Variació en la data segons el banc

El SEPE estableix un rang general de pagament, però no tots els beneficiaris reben els diners el mateix dia. Algunes entitats bancàries avancen l'ingrés uns dies, mentre que d'altres ho fan just en la data oficial. Per això, és recomanable consultar amb el propi banc.

A més, mantenir actualitzades les dades personals i bancàries a la web del SEPE és clau per evitar retards. També s'aconsella revisar periòdicament l'estat de la prestació des de l'àrea personal de la pàgina oficial. Aquests passos ajuden a prevenir errors i assegurar que el cobrament es faci sense entrebancs, informen a Antena 3.

Estar pendent dels avisos oficials és especialment important si hi ha modificacions en les condicions o incidències en els pagaments. Les notificacions es publiquen a la web del SEPE i, en alguns casos, també s'envien per correu electrònic o SMS.

Canvis en el subsidi i noves condicions

Des del novembre de 2024, el sistema d'ajudes ha canviat amb l'objectiu de ser més accessible. Una de les modificacions més importants està relacionada amb l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples), que és la referència per calcular les quantitats del subsidi.

Durant els sis primers mesos, el subsidi equival al 95% de l'IPREM, cosa que suposa un ingrés mensual de 570 euros. Entre el setè i el dotzè mes, es redueix al 90% de l'IPREM, és a dir, 540 euros. A partir de l'any, es cobra el 80% de l'IPREM, cosa que es tradueix en 480 euros mensuals.

A més, des de l'1 d'abril de 2025, és possible treballar i continuar rebent el subsidi. Això es permet sempre que el salari brut mensual no superi el 225% de l'IPREM, cosa que actualment equival a 1.350 euros al mes. La mesura busca facilitar la reincorporació a la feina sense perdre el suport econòmic.

També s'ha ampliat el perfil de persones que poden accedir al subsidi. Ara inclou víctimes de violència de gènere o sexual des dels 16 anys i treballadors agraris eventuals. A més d'espanyols que han tornat de l'estranger i menors de 45 anys sense persones a càrrec.