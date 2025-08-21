Locura máxima en Unicaja tras confirmar esto a sus clientes: faltan días, date prisa

Unicaja acaba de lanzar un anuncio que ha desatado la euforia entre sus clientes. La entidad ha confirmado una promoción que tiene premio muy atractivo y que ya está dando mucho de qué hablar.

Se trata de un sorteo en el que los participantes pueden llevarse uno de los 3 iPhone 16 de 128 Gb, un regalo que muchos sueñan con tener en sus manos. La oportunidad está abierta por tiempo limitado y conviene tomar nota porque finaliza muy pronto.

Unicaja se desmelena: con un poco de suerte, puede ser tuyo un iPhone 16

La promoción de Unicaja está dirigida a los clientes que hagan uso de la Banca Digital. El requisito es muy sencillo: basta con realizar al menos una operación a través de esta plataforma para poder entrar en el sorteo del esperado smartphone. La idea es fomentar el uso de los servicios online que el banco ofrece y, al mismo tiempo, premiar la fidelidad de sus usuarios con un detalle de altísimo nivel.

Unicaja ha confirmado que los clientes interesados pueden inscribirse y cumplir las condiciones hasta el próximo 28 de agosto. Pasada esa fecha, ya no habrá más opciones de entrar en el sorteo y quienes no lo hagan se quedarán fuera de esta oportunidad tan especial. Por eso la entidad insiste en que hay que darse prisa y no esperar al último momento.

Así de fácil te puedes inscribir: lo confirma Unicaja

La inscripción es muy sencilla. Los clientes solo tienen que acceder a la Banca Digital, realizar la operación que deseen y confirmar su participación en el sorteo. En pocos pasos, ya estarán dentro del listado de posibles ganadores de este regalo tan exclusivo.

Además, la entidad ha puesto a disposición de los usuarios más detalles de la promoción en su propia web y en sus oficinas. Y todo, para que nadie se quede con dudas sobre las condiciones. El anuncio ha generado expectación porque no todos los días un banco sortea un iPhone 16.

La campaña refuerza el vínculo entre la entidad y sus usuarios

Muchos clientes ven esta promoción como una recompensa al uso diario de la Banca Digital. Un servicio que además permite ahorrar tiempo y realizar gestiones de forma más cómoda. La campaña refuerza el vínculo entre la entidad y sus usuarios, mostrando que la banca también puede sorprender con iniciativas que generan verdadera euforia.

Los clientes deben tomar nota de este detalle y actuar cuanto antes para no perderse un sorteo que promete ser muy reñido. Con un premio tan codiciado y un requisito tan fácil, no es de extrañar que la promoción esté causando auténtica locura entre los clientes.