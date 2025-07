La novetat d’Unicaja que beneficia milers de clients: hi ha molts diners en joc

Unicaja acaba d’anunciar una nova oferta que poden gaudir molts dels seus clients. En aquest cas, el producte destaca pel seu enfocament als autònoms. I és que poden aconseguir fins a 100 euros l’any per domiciliar rebuts, sense comissions de manteniment ni targetes costoses.

Aquesta oportunitat de l’entitat està dissenyada amb l’objectiu d’impulsar l’activitat professional dels treballadors per compte propi sense despeses innecessàries. Si ets autònom, has de conèixer tots els seus beneficis i com accedir a la promoció.

Avantatges del compte en línia per a autònoms d’Unicaja

Unicaja ha llançat un compte en línia destinat a nous clients autònoms, completament digital i sense comissions d’obertura, manteniment ni administració. A més, inclou una targeta Visa Business Dèbit sense cost d’emissió ni renovació.

El punt estrella d’aquesta promoció d’Unicaja és la bonificació de l’1% en rebuts domiciliats d’aigua, llum, gas o telecomunicacions. Aquesta es dona amb un límit de 100 euros anuals, que poden ser de molta ajuda a milers d’usuaris. Un retorn directe per a aquells que gestionin els seus pagaments professionals des d’aquest compte.

En el producte d’Unicaja, d’altra banda, s’hi inclouen transferències gratuïtes en línia i a caixer, ingressos de xecs nacionals en euros i alertes per SMS sense cost. Això reforça la seva proposta d’operativa professional sense despeses afegides.

Un compte d’Unicaja que s’adapta als autònoms

L’import real del compte d’Unicaja depèn de la despesa mensual en rebuts. Si gastes llum, aigua, gas i telecomunicacions en total 500 euros al mes, obtindries 5 euros al mes. Al llarg de l’any, això sumaria 60 euros, dins del màxim de 100 i, per assolir el límit de devolució, caldria domiciliar al voltant de 8.334 euros anuals en rebuts.

El procés de contractació d’aquest compte d’Unicaja és 100% en línia. Els interessats poden fer-ho tot des del web o l’app: alta, identificació per videotrucada i signatura electrònica. Així, no cal desplaçar-se a una oficina, quelcom molt valorat per professionals amb agendes ocupades.

Unicaja ha millorat la seva plataforma digital, amb una app més intuïtiva, fluida i segura, segons la seva nota de premsa. Així mateix, suma eines orientades al món professional: gestió de factures, rènting, seguretat o assessorament legal, tot des del mateix compte.