BBVA fa un cop de mà a milers de clients quan més ho necessiten: fins al 30 de juny

La campanya de la Declaració de la Renda 2024 ja està en marxa. Com cada any, pot generar dubtes, especialment entre els majors de 65 anys. Per facilitar aquest procés, BBVA ofereix ajuda als seus clients sèniors a través d'una plataforma, proporcionant eines útils i orientació personalitzada per gestionar l'IRPF de manera senzilla i eficaç.

Això que ofereix BBVA als majors de 65 anys els ve de luxe: atent

BBVA ha desenvolupat la plataforma "La Meva Jubilació de BBVA" pensant en les necessitats dels majors de 65 anys. Aquest espai digital ofereix informació clara i actualitzada sobre la Declaració de la Renda, destacant els avantatges fiscals disponibles per a aquest col·lectiu.

Per exemple, els contribuents majors de 65 anys tenen dret a un increment en el mínim personal i familiar de 1.150 euros anuals. I aquells majors de 75 anys poden sumar 1.400 euros addicionals.

A més, la plataforma proporciona detalls sobre exempcions fiscals específiques. Com la no tributació en l'IRPF de les quantitats percebudes per hipoteca inversa en l'habitatge habitual, sempre que es compleixin certs requisits.

Per què utilitzar "La Meva Jubilació de BBVA"?

"La Meva Jubilació de BBVA" és una eina dissenyada per simplificar la gestió fiscal dels majors de 65 anys. Ofereix recursos com simuladors per calcular la pensió, guies pràctiques sobre fiscalitat i assessorament personalitzat. Això permet als usuaris prendre decisions informades i aprofitar al màxim les deduccions i exempcions fiscals disponibles.

A més, BBVA ofereix atenció preferent en oficines i per telèfon per als seus clients majors de 65 anys. Garantint un servei adaptat a les seves necessitats.

Quines gestions es poden realitzar?

A través de "La Meva Jubilació de BBVA", els usuaris poden accedir a informació detallada sobre la Declaració de la Renda i els avantatges fiscals per a majors de 65 anys. Poden utilitzar simuladors per calcular la seva pensió i planificar la seva jubilació.

A més, tenen l'opció de rebre assessorament personalitzat per optimitzar la seva situació fiscal. I conèixer les opcions de rescat de plans de pensions i la seva tributació.

El termini per presentar la Declaració de la Renda 2024 finalitza el 30 de juny. És important no deixar-ho per a l'últim moment i aprofitar les facilitats que ofereix BBVA per realitzar aquest tràmit de manera còmoda i segura.

Els usuaris que han utilitzat "La Meva Jubilació de BBVA" destaquen la claredat de la informació i la utilitat de les eines disponibles. Molts valoren positivament l'assessorament personalitzat i l'atenció preferent que reben, cosa que els proporciona tranquil·litat i confiança a l'hora de gestionar el seu IRPF.