'Prepareu-vos': l'avís de Gonzalo Bernardos a tots els treballadors d'Espanya

El debat sobre la sostenibilitat del sistema de pensions torna a agafar força a Espanya. El reconegut economista i analista mediàtic Gonzalo Bernardos ha llançat una advertència contundent. Un avís que ha fet reflexionar més d'un i que posa sobre la taula una qüestió que preocupa tots els ciutadans.

"Prepareu-vos pel que ve". Segons les seves declaracions recents, és "més que probable" que Espanya acabi endarrerint l'edat legal de jubilació en els pròxims anys. La seva afirmació no és fruit d'una suposició aïllada, sinó d'una tendència europea que ja comença a consolidar-se.

Dinamarca ha començat a canviar les coses

El detonant d'aquesta reflexió ha estat la decisió històrica presa per Dinamarca. I és que es convertirà en el primer país europeu a elevar oficialment la seva edat de jubilació fins als 70 anys a partir de 2040. Aquesta mesura forma part d'una ambiciosa reforma del sistema de benestar iniciada el 2006.

El nou sistema adapta l'edat de retirada a l'esperança de vida, en un intent d'equilibrar la despesa pública amb la realitat demogràfica. A Espanya, l'edat de jubilació és de 66 anys i vuit mesos, tot i que es pot continuar retirant-se als 65 anys si s'han cotitzat almenys 38 anys. Tanmateix, Bernardos adverteix que aquest escenari podria canviar més aviat que tard.

"Nosaltres seguirem el seu exemple", assegura, apuntant que els desafiaments financers del sistema espanyol no permetran mantenir les condicions actuals durant gaire més temps. I és que les dades donen suport a la seva tesi. Espanya, igual que molts països europeus, s'enfronta a una profunda transformació demogràfica.

Un debat damunt la taula

La població envelleix, l'esperança de vida augmenta i la natalitat continua en descens. Aquest còctel amenaça amb desestabilitzar el sistema públic de pensions, que ja consumeix una part creixent del pressupost estatal. Tot i que el Govern encara no ha presentat cap proposta formal per modificar l'edat de jubilació, les paraules de Bernardos reobren un debat inevitable.

Cada cop més experts coincideixen que caldrà aplicar reformes estructurals si es vol garantir la viabilitat del sistema a llarg termini. Per ara, la incògnita no és si la jubilació s'endarrerirà, sinó quan i de quina manera s'implementarà aquest canvi. La referència danesa marca un precedent clar i podria servir de guia per a futures decisions polítiques a Espanya.