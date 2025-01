Aviso urgente de Hacienda a los españoles: si no lo has hecho ya, date por vencido

Hacienda acaba de lanzar un aviso urgente para millones de contribuyentes en España. Si antes del 31 de diciembre no llevaste a cabo ciertas gestiones, es posible que ahora resulte demasiado tarde. Sobre todo para sacarle un mayor rendimiento a tu próxima declaración de la renta.

Cada año, el fisco emite recordatorios a los ciudadanos para que aprovechen las oportunidades de deducción y otras ventajas fiscales. Estas acciones son clave para pagar menos en la declaración. Sin embargo, si no las has ejecutado te afectará directamente a la cantidad de impuestos que deberás abonar en la próxima campaña de la renta.

¿Qué recomienda Hacienda para pagar menos impuestos?

Ahora ya es demasiado tarde pensando en la próxima declaración de la renta. Pero sí que podrías ir preparándote también para la campaña del año 2026. Hay una serie de recomendaciones que deberías seguir para que la declaración te salga lo más favorable posible.

En cualquier caso, lo más próximo será la campaña que dará comienzo el próximo mes de abril. Por ejemplo, si no hiciste aportaciones a tu plan de pensiones, ahora ya es demasiado tarde. Estas aportaciones pueden reducir tu base imponible, lo que se traduce en pagar menos en la declaración de la renta.

Desde Hacienda también proponen para desgravar hacer inversiones en startups o empresas de nueva creación. Las donaciones a ONGs y a entidades benéficas son otra forma sencilla de obtener deducciones fiscales. Estas aportaciones, realizadas antes de finalizar el año, son deducibles en la próxima declaración de la renta.

Otro aspecto fundamental para pagar menos impuestos es la inversión en eficiencia energética. Si realizaste mejoras en tu hogar para ahorrar energía, como la instalación de paneles solares o sistemas de aislamiento, podrías haber obtenido una deducción.

Lo mismo sucede si has invertido en la mejora de tu vivienda habitual o has aprovechado alguna de las deducciones relacionadas. Ya fuera para reforma o rehabilitación.

También obtendrán una desgravación fiscal aquellos que hubieran adquirido un vehículo eléctrico. Además, cada comunidad autónoma tiene sus propias deducciones fiscales, las cuales no se aplican de forma automática.

¿Qué hacer ahora?

Si no has realizado estas acciones antes del 31 de diciembre, lo mejor es prepararte para la declaración del próximo año. Tómate el tiempo para revisar todos los posibles beneficios fiscales que puedas aplicar y asegúrate de que no pierdas oportunidades en el futuro. Es importante estar bien informado y actuar a tiempo

La clave para pagar menos en la declaración de la renta pasa por realizar los trámites y gestiones dentro de los plazos fijados.