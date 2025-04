Anunci important de CaixaBank a milers d'espanyols: es confirma, ja és aquí

CaixaBank i la Fundació Relife han fet un gran pas per prevenir les addiccions entre els joves. Dimarts 8 d'abril, a CaixaForum Madrid, es va celebrar la sisena jornada del Circuit Relife.

Aquest cicle formatiu busca educar els adolescents sobre els perills de les addiccions. Des de les tradicionals com l'alcohol i les drogues fins a les més recents com les xarxes socials i els videojocs.

Una jornada per combatre les addiccions modernes

La jornada va ser inaugurada per la consellera de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Fátima Matute. A més, l'esdeveniment va comptar amb la participació d'experts com el psiquiatre Josep María Fàbregas. També hi va ser present Cristina Llanas, delegada de l'Associació de Voluntaris de CaixaBank, que va animar els joves a unir-se al Voluntariat CaixaBank per fomentar la solidaritat i el suport entre iguals.

Julio Alberto Moreno, exfutbolista i fundador de la Fundació Relife, va ser un dels ponents destacats. Va compartir la seva experiència personal en la lluita contra les addiccions, oferint eines valuoses per afrontar-les. El seu missatge va ser clar: "Volem acostar als joves informació clara i real sobre les conseqüències de les seves decisions".

Una de les activitats més destacades va ser el taller La Meva Petjada Digital, impulsat per Youforget.me. En aquest taller, els joves van aprendre a reconèixer la seva petjada digital i reflexionar sobre el seu benestar emocional. Tot i que molts joves van valorar en 3,5 sobre 5 l'impacte negatiu del mòbil en el seu benestar mental, el 40% passa més de quatre hores al dia amb el telèfon.

Les enquestes EN finalitzar la jornada van revelar algunes dades alarmants. Un 20% dels joves assistents no sabrien demanar ajuda si patissin d'addicció. No obstant això, més del 70% va considerar necessària una assignatura que enforteixi les habilitats socials i els hàbits saludables.

El compromís de CaixaBank en la prevenció

Josep Parareda, director d'Acció Social de CaixaBank, va ressaltar la importància de programes com el Circuit Relife. "Creiem en el caràcter absolutament transformador d'aquest programa", va dir. A CaixaBank, estan convençuts que la prevenció i la conscienciació són claus per canviar conductes i promoure decisions informades.

El Circuit Relife va començar a Saragossa i ha recorregut diverses ciutats, com Tarragona, Sevilla i Barcelona. Després del seu pas per Madrid, continuarà la seva ruta a Palma, Tenerife, Lleida i Toledo. Aquest programa compta amb la col·laboració de la Fundació la Caixa, la Fundació del FC Barcelona, i altres organitzacions compromeses amb el benestar juvenil.