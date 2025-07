Avís d'última hora d'Unicaja a milers d'espanyols: 'Si tens previst...'

Unicaja ha llançat un avís urgent a tots els seus clients de cara a les compres durant les rebaixes de juliol. Aquest missatge arriba just en un moment clau de l'estiu, quan moltes persones aprofiten les ofertes per fer les seves compres.

Tanmateix, l'entitat bancària vol posar en alerta tothom per evitar que els estafadors treguin profit d'aquesta temporada. Les rebaixes de juliol són un període molt esperat per molts consumidors.

Unicaja no vol ensurts entre els seus clients: el 'perill' de les rebaixes

També és una època en què els delinqüents aprofiten per intentar enganyar les persones desprevingudes. Segons Unicaja, aquests estafadors utilitzen trucs molt comuns que poden semblar molt reals, però que amaguen un risc seriós per als nostres diners.

L'avís d'Unicaja és taxatiu: “Compte si tens previst comprar a les rebaixes de juliol”. L'entitat recomana prudència per damunt de tot, ja que els estafadors estan més actius que mai. Volen aprofitar la confiança dels clients per robar dades bancàries o fer càrrecs no autoritzats.

Com identificar que t'estan intentant estafar?

Unicaja assenyala que hi ha gestos i senyals que no has de passar per alt. Per exemple, si reps missatges o correus electrònics sospitosos demanant que confirmis dades personals o bancàries, és molt probable que es tracti d'una estafa.

També cal desconfiar si t'ofereixen ofertes massa bones per ser veritat o si et pressionen per actuar ràpid. Aquestes són tàctiques utilitzades pels estafadors perquè abaixis la guàrdia. Unicaja insisteix que, davant qualsevol dubte, els clients han de demanar consell a l'entitat.

La prudència és la millor defensa

Contactar directament amb Unicaja és la millor manera d'assegurar-te que no estàs davant d'un intent de frau. L'entitat disposa de canals oficials per ajudar-te i resoldre qualsevol dubte. No facilitis mai les teves dades per canals no oficials ni responguis missatges sospitosos.

A més, Unicaja demana evitar gestos com compartir contrasenyes, números de targeta o codis que arriben per SMS és fonamental per protegir els teus diners. La prudència per damunt de tot és la millor defensa davant dels estafadors.

En resum, Unicaja vol que els clients estiguin ben informats i actuïn amb cautela durant les rebaixes de juliol i tot l'estiu. Les compres poden ser molt temptadores, però no has d'abaixar la guàrdia ni un moment. Si tens previst fer compres importants, recorda que Unicaja és al teu costat per ajudar-te.