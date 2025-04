Anunci important de CaixaBank a milers de clients: verificat, només has de fer això

En un context on els bancs s'esforcen per captar nous clients, CaixaBank ha decidit moure fitxa. La seva aposta més ambiciosa arriba a través d'imagin, el seu banc 100 % digital, que ha llançat una promoció que no ha passat desapercebuda. Gràcies a aquesta oferta, és possible obtenir fins a 750 euros sense comissions ni requisits complicats.

Cada cop més bancs ofereixen incentius econòmics per a aquells que domiciliïn la seva nòmina o es donin d'alta com a nous clients. CaixaBank ha aprofitat l'empenta del canal digital i ha creat, a través d'imagin, una campanya amb recompensa segura. Però només per a aquells que compleixin unes condicions molt accessibles.

La promoció gira al voltant de l'obertura d'un compte imagin, que no té comissions de manteniment i ofereix una targeta gratuïta. Aquesta targeta no aplica càrrecs per pagar en altres divises, cosa que converteix el compte en una opció atractiva també per a viatgers o aquells que compren en línia en webs estrangeres.

La nova promoció que CaixaBank ofereix als seus clients

Un dels avantatges més cridaners és la possibilitat d'aconseguir fins a 250 euros per portar la teva nòmina al compte imagin. Per aconseguir-ho, només necessites donar-te d'alta com a client a través de l'app oficial, disponible tant en Android com en iOS.

El procés no porta més que uns minuts. Un cop obert el compte, disposes d'un termini de quatre mesos per domiciliar la teva nòmina. La quantitat que rebràs com a recompensa dependrà de l'import mensual que ingressis. Si aquest supera els 1.500 euros, el banc t'ingressarà 250 euros. Si està entre 900 i 1.499 euros, rebràs 150.

Més enllà de l'incentiu econòmic, imagin ofereix un compte totalment lliure de comissions. No té despeses per obertura ni per manteniment, i el seu ús en el dia a dia resulta còmode gràcies a una app molt intuïtiva. A més, permet que fins a cinc persones comparteixin el mateix compte, cosa ideal per a parelles, companys de pis o grups familiars.

La targeta associada també és gratuïta i funcional. No només et permet treure diners i pagar, sinó que està lliure de comissions en compres internacionals, cosa que suposa un estalvi afegit per a aquells que solen operar en plataformes digitals estrangeres.

CaixaBank no es queda aquí. A través d'imagin, els clients poden sumar més recompenses recomanant l'app als seus coneguts. Cada cop que un amic es dona d'alta usant el teu codi personal, reps 50 euros. El límit màxim és de 10 persones, per la qual cosa pots arribar a acumular altres 500 euros extres.

Perquè el premi s'activi, el nou usuari ha de descarregar l'app, introduir el codi, fer-se client i ingressar almenys 5 euros. També ha d'activar Bizum per complir els requisits de la promoció. El banc realitza l'ingrés entre els dies 5 i 10 del mes següent.

Una oferta pensada per a un perfil jove i digital

Amb aquesta campanya, CaixaBank reforça la seva aposta per atreure un públic jove, connectat i habituat a gestionar els seus diners des del mòbil. imagin no només funciona com a banc, també ofereix accés a continguts exclusius, experiències digitals i eines d'estalvi personalitzades.

El funcionament és àgil i s'adapta a aquells que busquen una alternativa 100 % en línia per gestionar les seves finances. A més, la possibilitat de guanyar diners fàcilment sense comissions afegeix un valor que pocs bancs tradicionals ofereixen avui dia.