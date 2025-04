Alerta urgente de Banco Santander: millones de españoles están inquietos, mucho ojo

La Campaña de la Renta es una época en la que muchos españoles se sienten preocupados por cumplir con sus obligaciones. Pero, este periodo también es aprovechado por ciberdelincuentes que intentan suplantar a instituciones como Hacienda o Banco Santander para robar información personal y financiera. Es fundamental estar informado y seguir ciertos consejos para evitar caer en estas trampas.

Mensaje urgente de Banco Santander sobre la Campaña de la Renta: mucha atención

Banco Santander ofrece diversas herramientas y servicios para facilitar la Declaración de la Renta a sus clientes. Entre ellos se encuentran el asesoramiento personalizado con profesionales que orientan sobre deducciones y beneficios fiscales. Además, la plataforma online segura permite realizar la declaración de forma sencilla y protegida.

Por desgracia, los ciberdelincuentes utilizan técnicas como el phishing, smishing y vishing para hacerse pasar por la Agencia Tributaria o entidades bancarias. Sus métodos incluyen:

Correos electrónicos falsos: Simulan ser comunicaciones oficiales solicitando información personal o pagos urgentes.

SMS fraudulentos: Mensajes que alertan sobre problemas con la declaración y piden hacer clic en enlaces sospechosos.

Llamadas telefónicas: Se presentan como representantes de Hacienda solicitando datos sensibles.

Cómo identificar comunicaciones legítimas de Hacienda: Banco Santander lo aclara

Para distinguir entre mensajes auténticos y fraudulentos, es importante verificar el remitente. Asegúrate de que la dirección de correo o número de teléfono sea oficial y conocido. Las instituciones oficiales no suelen presionar para obtener información de forma inmediata.

No hagas clic en links que redirijan a páginas que no reconozcas y no proporciones información sensible. Ninguna entidad te pedirá datos personales o bancarios por correo o SMS.

Consejos valiosos de Santander para protegerse de los estafadores

Banco Santander ofrece los siguientes tips para evitar fraudes durante la Campaña de la Renta. No acceder a enlaces de correos o SMS sospechosos, aunque parezcan urgentes, es mejor escribir directamente la URL en el navegador.

Evitar descargar archivos adjuntos, no abras documentos de fuentes no verificadas. Errores gramaticales o de ortografía pueden indicar un intento de fraude. Y hay que mantener actualizados dispositivos y antivirus, protegiendo tus equipos contra posibles amenazas.

Si sospechas que has sido víctima de una estafa, es crucial contactar inmediatamente con tu banco: Informa sobre la situación para que tomen las medidas necesarias.

Denuncia a las autoridades competentes para prevenir que otros caigan en la misma trampa. La prevención es la mejor herramienta contra los fraudes. Mantente informado y sigue las recomendaciones de entidades como Banco Santander y las autoridades para proteger tu información personal y financiera.