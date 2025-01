Adeu deutes: Hisenda confirma que farà la vista grossa amb això

Hisenda és coneguda per la seva rigorositat a l'hora de cobrar els deutes dels contribuents. Si algú no paga a temps els seus impostos, sol enfrontar-se a sancions i recàrrecs. Però el que molts no saben és que hi ha certs deutes que Hisenda perdona, i són aquells que no superen els 3 euros.

Aquest petit detall ha estat confirmat per una resolució de l'Agència Tributària que, sens dubte, sorprendrà a més d'un.

Hisenda no es complica

En general, quan un contribuent té un deute pendent amb Hisenda, l'Agència Tributària li estableix un termini per pagar. Si aquest termini no es compleix, s'apliquen recàrrecs i s'inicien els tràmits per recuperar la quantitat deguda. En molts casos, els procediments administratius per fer complir el pagament poden ser llargs i complexos.

A més, els interessos de demora augmenten el deute amb el pas del temps. No obstant això, malgrat la duresa amb què persegueix els deutes, hi ha certs casos en què l'Agència Tributària prefereix passar per alt petites quantitats. Això passa quan el deute que el contribuent té amb Hisenda no supera els 3 euros.

En aquests casos, no s'inicia cap procediment de cobrament. I és que les despeses administratives per fer-ho superarien amb escreix la quantitat que es podria recuperar.

Hisenda ha establert que en els casos on el saldo a favor del fisc sigui inferior a 3 euros, el Departament d'Informàtica procedirà automàticament a la baixa d'aquests deutes. És a dir, el deute es considera cancel·lat i no es duen a terme accions per cobrar-lo. Així apareix en la resolució del 29 de juliol de 2019,

Per què Hisenda no persegueix deutes tan petites?

El motiu darrere d'aquesta decisió d'Hisenda és senzill. Els costos administratius associats a la recuperació de deutes inferiors a 3 euros són tan alts que no compensen. L'Agència Tributària, com qualsevol organisme públic, ha de ser eficient en els seus recursos.

Per tant, en lloc de gastar diners en tràmits i procediments per cobrar petits deutes, Hisenda prefereix donar per tancat l'assumpte. I no gastar més en aquests casos.

Aquest procés s'aplica de forma automàtica a través de sistemes informàtics. El que significa que ni els contribuents ni els empleats d'Hisenda han d'intervenir de manera manual. D'aquesta manera, l'organisme estatal evita que es realitzin gestions innecessàries per cobrar quantitats mínimes.

Si el deute és superior a 3 euros, l'escenari canvia. En aquests casos, l'Agència Tributària segueix endavant amb el cobrament del deute. Si el contribuent no paga, es poden aplicar recàrrecs i fins i tot iniciar processos d'embargament de béns.