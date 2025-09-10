Visitem l'espectacular casa a Madrid d'Isco Alarcón i Sara Sálamo: és tot luxe
Isco Alarcón i Sara Sálamo obren les portes de la seva exclusiva residència en una prestigiosa zona de Madrid
L'espectacular casa a Madrid d'Isco Alarcón i Sara Sálamo ha tornat a ser notícia i és natural. La parella, que recentment ha passat per moments complicats a causa de la lesió de l'esportista al Real Betis Balompié, ha mostrat la seva llar, que destaca pel seu luxe i exclusivitat. Aquest immoble, situat en una de les zones més selectes de la capital, és un reflex de l'estil de vida acomodat que duen tots dos.
Isco i Sara han fet del seu xalet a La Moraleja un espai envejable, on el disseny i el confort es fusionen a la perfecció. Encara que molts seguidors havien vist alguns detalls a les xarxes socials, ara es pot confirmar que l'habitatge disposa d'amplis espais oberts i un jardí amb una gran extensió. A més, la piscina i els nombrosos detalls decoratius aporten un toc de sofisticació únic a aquesta residència.
El xalet d'Isco i Sara no només destaca per la seva amplitud, sinó també per la seva decoració exquisida. Entre els elements més cridaners hi ha mobles de col·leccionista, com una consola de fusta de noguera, i una gran quantitat de quadres que reflecteixen el gust artístic de la parella. El saló principal connecta directament amb el jardí, cosa que permet que la llum natural inundi tot l'espai, creant una atmosfera acollidora.
Una mirada a l'elegant llar de Sara Sálamo i Isco Alarcón
Sara Sálamo, casada amb Isco l'any passat després de set anys junts i tres fills, sol compartir racons de la seva llar a les xarxes socials. Això ha permès als seus seguidors conèixer detalls de la decoració i la distribució, cosa que ha incrementat l'interès per aquesta propietat de luxe. Sens dubte, el xalet reflecteix la personalitat i el bon gust de tots dos.
A més, un dels detalls que destaca a la casa és el terra de parquet fosc que recobreix pràcticament tot l'habitatge. Aquest tipus de paviment aporta un aire elegant i modern, que es complementa perfectament amb les luxoses catifes que l'adornen en diferents àrees. Gràcies a aquesta combinació, l'ambient es torna càlid i sofisticat, reflectint l'estil i la personalitat acurada d'Isco i Sara.
Entre confort i exclusivitat: l'habitatge d'Isco Alarcón i Sara Sálamo a la millor zona de Madrid
És important també esmentar el valor econòmic d'una propietat a La Moraleja. Aquesta exclusiva zona de Madrid compta amb habitatges molt costosos, els preus dels quals poden superar fàcilment els 5 milions i fins i tot arribar als 10 milions, segons les seves característiques. La casa d'Isco i Sara, per les seves dimensions i acabats, es troba sens dubte dins d'aquest rang superior.
La visita a la casa d'Isco i Sara ha confirmat que és una llar de luxe en una zona exclusiva de Madrid, que combina confort i estil acurat. La parella ha sabut crear un espai ideal per a la seva família, que a més s'ha convertit en el refugi perfecte en aquests moments en què l'esportista s'ha de recuperar.
