El bonic nom del fill de Raphinha: significa ‘generós’ i és molt popular a Catalunya
Raphinha i la seva esposa, Natalia Rodrigues, van celebrar el naixement del seu primer fill el 7 de maig de 2023
Raphinha i la seva parella, Natalia Rodrigues, van donar la benvinguda al seu primer fill el 7 de maig de 2023. La parella va decidir triar un nom amb un rerefons històric i cultural molt especial, que ha despertat la curiositat i admiració dels seus seguidors.
Aquest nom ha anat guanyant popularitat en els últims anys i cada vegada són més els pares que l'elegeixen per als seus fills. A més, posseeix un significat que connecta amb valors profunds i una rica tradició cultural, cosa que el converteix en una opció molt especial.
El bonic nom celta del fill de Raphinha
El nom triat per Raphinha i Natalia per al seu fill és Gael. Es tracta d'un nom que s'ha fet servir durant segles i que encara avui és molt popular en diferents regions, també a Catalunya.
El nom Gael prové del bretó Judicael, que es forma a partir de dues paraules: "iud", que significa "senyor", i "hael", que vol dir "generós". Així, Gael significa literalment "aquell que és generós".
Aquesta definició reflecteix qualitats valorades, com la noblesa i la bondat, característiques que sens dubte volen transmetre els pares en triar-lo per al seu fill. Històricament, Sant Gael o Sant Judicael va ser un rei de Dumnònia i Bretanya durant el segle VII, conegut per la seva saviesa.
Després d'anys al tron, va decidir abdicar per dedicar-se a la vida religiosa en un monestir de Bretanya. Des d'allà predicava i ajudava les comunitats properes. Per la seva dedicació i la seva tasca pacificadora, va ser canonitzat, i la seva festivitat se celebra el 17 de desembre.
Un nom molt popular a Catalunya
A Catalunya, Gael s'ha convertit en un nom cada vegada més popular durant les últimes dues dècades. Encara que principalment s'utilitza per a nens, també ha tingut presència com a nom femení.
En els últims anys, Gael ha experimentat un creixement important, sobretot entre 2000 i 2019, quan va assolir el seu punt màxim de popularitat. Actualment, a Espanya hi ha 12.335 nens registrats amb aquest nom, amb una mitjana d'edat de sis anys.
L'elecció de Raphinha i Natalia per al seu fill no només respon a una moda, sinó a un vincle amb un nom carregat d'història. Gael simbolitza generositat i noblesa, atributs que reflecteixen el desig dels pares de donar al seu fill un nom amb pes i significat.
Aquest nom, a més de ser bonic i fàcil de pronunciar, connecta amb una herència mil·lenària plena d'història i tradició. També està lligat a valors humans que moltes famílies aprecien, cosa que el converteix en una opció molt especial per al petit Gael.
